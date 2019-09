publié le 14/09/2019 à 10:33

Ce que la science-fiction a imaginé, Valeo l'a fait. Au Salon de Francfort, l'équipementier français a présenté un casque de réalité virtuelle qui permet de nous télé-transporter à l'intérieur d'une voiture.

Installé sur une banquette avec un casque sur la tête, vous êtes projeté à 600 kilomètres de là sur le siège arrière d'une voiture qui circule dans les rues de Paris. À vos côtés se trouvent des passagers, vous pouvez même entamer une conversation avec le conducteur. L'expérience est possible grâce à une liaison 4G, bientôt 5G, et une batterie de capteurs et de caméras. Le dispositif permettra à son usager de suivre sa famille sur la route des vacances par exemple.

Parmi les autres nouveautés présentées à Francfort, il y a les voitures électriques. Porsche va dévoiler sa première voiture de série 100% électrique avec 761 chevaux et 450 kilomètres d'autonomie, la Taycan. Côté français, c'est la nouvelle Zoé qui sera mise en avant.