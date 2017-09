et AFP

publié le 12/09/2017 à 22:18

Invité de CNews, ce mardi 12 septembre au soir, Christophe Castaner a annoncé que le gouvernement envisageait de "garantir le maintien" du taux du livret A à son taux actuel de 0,75% pendant un ou deux ans, car "logiquement, il devrait être plus bas".



"Nous travaillons à trouver une solution pour qu'il ne baisse pas" et pour "qu'on puisse garantir aux épargnants le maintien (...) à une échéance d'un an, de deux ans, à préciser (...) de ce 0,75%", a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Placement le plus répandu en France, le livret A sert essentiellement, via les fonds qui y sont déposés, à financer la construction de logements HLM. On compte actuellement 61 millions de ce type de comptes d'épargne, pour un montant cumulé d'environ 270,1 milliards d'euros à la fin juillet 2017. Actuellement, le livret A est à un taux historiquement bas.