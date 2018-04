Livret A : qu'est-ce qui se mijote derrière la réforme du calcul du taux ?

publié le 18/04/2018 à 07:28

En terme de philosophie, c'est assez simple. Le gouvernement veut banaliser les variations, à la hausse comme à la baisse, des taux d'un placement dont la popularité (55 millions de détenteurs !) et le volume d'épargne en font un objet qui est autant politique que financier.



Autant dire que l'on y touche avec des pincettes. Dans l'hypothèse où il y aurait une révolution, trois pistes sont sur la table. La première serait de casser la grille des variations du taux. Elle ne bouge actuellement que par pallier de 0,25%. Il serait donc question de les moduler par tranche de 0,10%. Des mouvements moins brutaux, et donc moins polémiques.

Deuxième piste : on réviserait le taux plus fréquemment. Aujourd'hui, les révisions ont lieu deux fois par an - les 1er février et 1er août.



Troisième option : briser le lien entre l'inflation et le taux. Dans cette hypothèse, les prix à la consommation hors tabac ne seraient plus un plancher, et la rémunération du Livret A pourrait être inférieure à l'inflation.