Une nouvelle guerre froide se déroule actuellement en Arctique et voit s'affronter les grandes puissances rivales sur plusieurs plans, pas seulement militaire. Cette région glacée du pôle Nord attire en effet toutes les convoitises à cause du changement climatique.



La banquise y fond à vitesse grand V et a perdu 42% de sa surface depuis 1980. Cette tendance s'est depuis accélérée et sur la seule année dernière, c'est la surface du Royaume-Uni qui a disparu. Cela libère deux opportunités : d'une part la possibilité de passer en bateau par le pôle, ce qui permet d'économiser 40% en temps et en fuel pour les voyages maritimes Europe-Asie, et d'autre part l'exploitation d'un sous-sol incroyablement riche en hydrocarbures et en minerais.

Pour l'heure, huit pays possèdent un morceau de l'Arctique dont la Russie, les États-Unis, le Canada et plusieurs pays du Nord de l'Europe. Mais il y a de vastes étendues sans appartenance reconnue.

Un climat tendu entre les grandes puissances

Ces nouveaux enjeux autour de l'Arctique ne manquent pas de créer des frictions entre les pays. Le plus agressif étant la Russie dont la conquête des glaces date de Pierre Le Grand, mais aussi parce que 20% du territoire russe se trouvent dans le cercle polaire. Moscou possède la plus grande flotte de brise-glaces du monde, et elle en construit de nouveaux, à propulsion nucléaire. Elle contrôle de fait la route polaire et a modernisé à grand frais les sept bases militaires qu'elle possède là-bas. Un dixième des investissements du pays s'effectue désormais autour du pôle.



Mais elle n'est pas seule. Le nouveau venu, c'est la Chine qui, bien que n'ayant aucune possession sur la banquise, a fait 90 milliards de dollars d'investissements sur les dernières années, dans l'exploration pétrolière et avec une base installée en territoire norvégien. Pékin fait maintenant la promotion de ce que les Chinois appellent la route de la soie polaire. Eux aussi sont intéressés par le raccourcissement des trajets maritimes.



Les Américains reviennent également en force depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Ils ont annoncé le mois dernier qu'ils allaient reconstruire un brise-glace, le premier depuis vingt ans, à plus de 500 millions d'euros. De plus, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a menacé Pékin et Moscou mardi 7 mai, mettant en cause leur stratégie d'expansion polaire.



Pour évoquer ces divergences, il existe bien un conseil de l'Arctique, qui rassemble les huit pays concernés et des observateurs, comme la Chine et l'Inde. Il s'est d'ailleurs réuni ce mercredi 8 mai mais il s'est séparé pour la première fois dans l'impossibilité de rédiger un communiqué commun. Les Américains ont en effet catégoriquement refusé d'y mentionner le changement climatique. Faute de régulation et de tempérance dans les ardeurs des grandes puissances, le changement climatique pourrait s'accélérer.