Aides au logement : quelles différences entre APL, ALS et ALF ?

publié le 21/08/2020 à 07:11

Avec la rentrée vient l'heure de faire le point sur votre budget. Et alors que les postes de dépenses se multiplient, les sources de revenu, elles, sont souvent limitées. Pourtant, si vous avez déménagé ou que vous ne vous y êtes jamais intéressé, vous avez peut-être le droit à des aides au logement.

La plus connue est l'allocation personnalisée au logement (APL). Celle-ci n'est pas tant conditionnée au statut du locataire qu'au statut du logement. En effet, n'y sont éligibles que les personnes vivant dans un logement conventionné avec l'État (la plupart des HLM, les foyers, les résidences étudiantes, certaines propriétés privées). Cela permet d'encadrer le loyer, la durée du bail, les conditions d'entretien et les normes de confort. Cette aide est versée par les CAF : un simulateur en ligne est disponible.



L'allocation de logement à caractère familial (ALF) est destinée, elle, aux familles, jeunes ménages, femmes enceintes ou ménages avec un ascendant ou un descendant dépendant à charge. Elle peut être demandée pour n'importe quel logement, à condition de respecter certains critères de décence et de conditions minimales d'occupation. Là encore, il existe un simulateur en ligne pour tester votre éligibilité si vous répondez à un de ces critères.

Dernière aide, l'allocation de logement à caractère social (ALS) vise les personnes modestes qui ne peuvent prétendre à d'autres aides. Les seules conditions sont des conditions de revenus, et des critères de décence du logement. Un simulateur en ligne existe pour connaître vos droits.