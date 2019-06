et Yves Calvi

publié le 13/06/2019 à 09:19

Comment se porte Renault au lendemain d'une Assemblée générale décisive ? Mercredi 12 juin, son président Jean-Dominique Senard a été adoubé par les actionnaires, son entrée au conseil d'administration a été ratifiée à 90,88%, alors même que la stratégie du constructeur automobile français posait grandement question.



Jean-Dominique Sénard serait donc bien l'homme de la situation. "Pour moi, il n'y a pas photo. C'est un niveau d'expertise, de compétences, d’intégrité qui est absolument exceptionnel", estime sur RTL Pierre-Henri Leroy, président de Proxinvest, qui conseille des actionnaires du constructeur automobile.

A contrario, l'ancien PDG Carlos Ghosn était un homme qui ne rassurait plus, selon lui, ces mêmes actionnaires. "Il est évident que depuis 10 ans nous étions très inquiets dans le cas de Carlos Ghosn".

"Carlos Ghosn, on aurait dû l'empêcher"

Après la révélations de ces malversations, un audit interne mené conjointement par Renault et Nissan au sein de leur filiale RNBV a identifié 11 millions d'euros de dépenses suspectes engagées par l'ancien patron de l'alliance franco-japonaise. Une somme largement sous-estimée pour Pierre-Henri Leroy. "C'est 100 millions (d'euros) qui ont disparu", affirme-t-il. "À l'échelle de Renault, c'est, paraît-il, pas grand chose".



La responsabilité n'incombe d'ailleurs pas qu'à l'ancien grand patron, selon lui. "Carlos Ghosn, on aurait dû l'empêcher. (...) Les commissaires aux comptes n'ont pas fait leur boulot. (...) Mais les administrateurs n'ont plus", accuse le président de Proxinvest. "La chaîne des responsabilités est formidable" pour le conseiller qui parle d'un "problème systémique". "Complicité est un mot fort puisqu'il n'y a pas de culpabilité aujourd'hui. Mais ma conviction personnelle est que c'est de la complicité".