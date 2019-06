publié le 07/06/2019 à 09:32

À l'origine de la rupture des négociations, l'État envisage désormais une nouvelle stratégie pour Renault : la fusion avec Nissan. Bruno Lemaire, le ministre de l'économie, part à Tokyo en début de semaine prochaine. Et il entend bien tenter de vendre ce projet au Japonais.



Pour convaincre Nissan, qui ne voulait pas se marier avec Renault, le gouvernement envisage une réduction significative de la part de l'État au capital de Renault, qui est de 15% actuellement. C'était l'un des points de blocage avec les Japonais depuis longtemps. Ces derniers redoutent l'interventionnisme de l'État français et l'irruption de la politique dans le business.

Mais ce n'est pas évident que cela suffise à les convaincre : le principe-même de la fusion les avait fait refuser sans ménagement il y a six semaines.

L'État décide de tout

Une chose étonne dans cette affaire : l'État décide de tout. C'est bien le gouvernement qui a provoqué, indirectement, la rupture avec Fiat. C'est lui, aussi, qui travaille au futur de Renault. Cela va bien au-delà du rôle d'un actionnaire, et c'est ce qui a fait fuir Fiat.



La crise a montré que le patron de Renault, c'est finalement l'État français, et non la nouvelle direction qu'il a pourtant installé lui-même, il y a quelques mois seulement, pour faire sortir Renault des turbulences dans lesquelles l'affaire Ghosn l'avait plongée.



Car la direction de Jean-Dominique Senard a finalement été dessaisie de la conduite de l'affaire par Bercy. Au sein de Renault, voir le projet s'écrouler a provoqué de la consternation et de la frustration.

Un mariage Fiat-Peugeot-Citroën ?

En attendant, Fiat cherche toujours un partenaire. Avant les discussions avec Renault, l'Italien avait ouvert des conversations avec plusieurs grands constructeurs, et notamment Peugeot-Citroën, l'autre Français. Il y aura peut-être un autre mariage franco-italien.