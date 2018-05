publié le 03/05/2018 à 12:01

La varicelle fait son grand retour dans plusieurs régions de France. C'est ce qu'a annoncé le Réseau sentinelle, réseau de recherche et de veille sanitaire en soins de premiers secours. La semaine du 22 au 29 avril, de nombreux cas de varicelle ont été détectés dans plusieurs régions de France. Ainsi, écrit le Réseau sentinelle, "le taux d'incidence des cas de varicelle en consultation de médecine générale a été estimé à 27 cas pour 100.000 habitants".



Le réseau a pu observer quatre foyers d'activité forte : la Bretagne (78 cas pour 100.000 habitants), la Bourgogne-Franche-Comté (53 cas pour 100.000 habitants), l'Occitanie (52 cas pour 100.000 habitants) et le Centre-Val de Loire (49 cas pour 100.000 habitants). Cinq autres foyers d'activité modérée ont également été relevé : les Pays de la Loire (36 cas pour 100.000 habitants), les Hauts-de-France (33 cas pour 100.000 habitants), l'Auvergne-Rhône-Alpes (32 cas pour 100.000 habitants), la Corse (32 cas pour 1000.000 habitants) et le Grand Est (30 cas pour 100.000 habitants).

La varicelle est de retour dans plusieurs régions de France Crédit : Capture d'écran Réseau sentinelle

La varicelle n'est pas dangereuse dans la plupart des cas, mais elle peut être difficile à supporter pour les jeunes enfants et les nourrissons. Très contagieuse, elle se transmet par contact avec la peau, mais aussi par les voies aériennes (respiration ou salive). Si elle est très impressionnante chez les enfants, ses symptômes sont un peu moins visibles chez les adultes, ce qui peut retarder le diagnostique. Santé Publique France dénombre une moyenne de 700.000 cas par an qui conduisent à 3.000 hospitalisations et 20 décès. Parmi les personnes touchées par la varicelle, 90% ont moins de dix ans.