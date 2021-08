Rupture amoureuse : comment surmonter sa peur de l'abandon ?

"J'ai pris du recul, le temps m'y oblige". Elia a 31 ans et en 2020, elle a vécu une rupture amoureuse très douloureuse. Ce triste événement lui a fait prendre conscience qu'elle souffrait d'un manque affectif provoqué par l'abandon de son père lorsqu'elle était enfant. Plus tard, celui-ci est décédé alors qu'elle avait déménagé pour être plus proche de lui.

Elia avait décidé de confier sa tristesse à Caroline Dublanche, dans l'émission Parlons-Nous. Un an après, Elia souffre toujours de la situation. Elle aimerait avoir des réponses à ses questions mais son ex-compagnon, lui, refuse de la voir et de lui parler. Il a décidé de ne plus avoir de contact avec elle. "Pour lui c'est 'stop, stop, stop', explique Elia dans Que sont-ils devenus ? Je suis obligée d'accepter que pour lui il faut couper les ponts."

J'ai tendance à saboter mes relations Elia, 31 ans

Elia ne comprend pas comment son ex a pu s'investir autant dans leur relation puis tout arrêter. Elle s'interroge aussi sur son propre comportement. "J'ai tendance à saboter mes relations", explique-t-elle. "Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation amoureuse je m'éloigne, je me protège, je peux avoir des réactions trop extrêmes pour une petite situation."

Un comportement qui lui porte préjudice selon Caroline Dublanche. "D'une certaine façon, vous avez tellement peur d'être à nouveau abandonnée, que vous anticipez, vous prenez les devants, comme une façon de reprendre le contrôle, mais la souffrance est toujours là." Alors, comment faire ?

Il faut s'éloigner pour faire le deuil Caroline Dublanche

Pour Caroline Dublanche, Elia doit faire le deuil de sa relation passée et accepter que son ex soit aussi affecté. "Rester en lien avec quelqu'un qu'on a aimé mais avec qui on a plus cette intimité-là est douloureux, et il faut s'éloigner pour faire le deuil", éclaire-t-elle.

"Aimer, s'attacher à quelqu'un est compliqué pour vous, analyse Caroline Dublanche en s'adressant à Elia. C'est le reflet de votre insécurité, de ce manque affectif, de cette absence de votre père qui a pesé lourdement dans votre vie... Vous attacher, c'est risquer de perdre à nouveau."

J'aimerais qu'il y ait quelque chose d'un peu magique Elia, 31 ans

Elia a commencé une thérapie, mais dont les séances ne sont pas très régulières puisqu'elles se déroulent dans un centre médico-social. Elle aimerait "qu'il y ait quelque chose d'un peu magique" qui fasse disparaître ses angoisses. "Il y a quelque chose qui va se débloquer, la rassure Caroline Dublanche. Mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous échappe et qui vous déborde."

Pour identifier toutes les causes de ces blessures d'abandon et les guérir, Caroline Dublanche préconise une thérapie sur le long terme. "Ce qui est important c'est que vous ayez un suivi régulier", insiste-t-elle. Avec par exemple, une séance par semaine chez un psy en profession libérale.

