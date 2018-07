Que faire en cas de piqûre de méduses ?

publié le 09/07/2018 à 13:00

Tomber sur des méduses en se promenant sur la plage ou en prenant un bain de mer peut vite gâcher une journée à la plage. Pour passer un été en toute sérénité, quelques remèdes peuvent être très utiles, alors que certaines méthodes sont absolument à éviter.



Il existe près de 1.000 espèces de méduses, plus ou moins dangereuses. Les symptômes peuvent aller de brûlures intenses, démangeaisons et réactions allergiques, jusqu'à des gênes respiratoires. Ces symptômes sont provoqués par les filaments de la méduse, qui contiennent une substance entraînant un urticaire douloureux.

Les méduses présentent le long des côtes françaises ne présentent normalement pas de danger. Mais récemment, les scientifiques se sont inquiétés d'une potentielle présence de méduses géantes et mortelles sur les plages françaises.



Les bons réflexes

Juste après la piqûre, il faut rincer la plaie à l'eau de mer, et surtout pas à l'eau douce qui pourrait stimuler le venin de la méduse, pendant au moins 30 secondes. Il est également possible de rincer la plaie avec du vinaigre. Le but est d'enlever les filaments collés à la peau provoquant la brûlure.



Ensuite, recouvrir la plaie avec du sable et la frotter doucement peut aider à se débarrasser des derniers filaments restés sur la blessure. Rincez à nouveau la plaie avant d'appliquer un désinfectant.



Ce n'est qu'après avoir enlevé les filaments qu'il est possible de soulager la douleur. Pour cela, la tomate et l'huile essentielle de lavande sont connues pour calmer la sensation de brûlure. On peut également opter pour des corps gras, applicables directement sur la peau comme les pommades corticoïdes et la vaseline en cas de plaque importante.



Il est conseillé de se protéger du soleil le reste de la journée, pour ne pas aggraver la brûlure.

Les mauvais réflexes

La légende dit qu'il faut uriner sur une piqûre de méduse pour soulager la douleur. C'est faux et inutile. Cela peut même avoir l'effet inverse : uriner sur une plaie peut entraîner une surinfection.



Ne rincez pas la piqûre avec de l'alcool, ce qui pourrait activer des cellules urticantes plutôt que d'apaiser la douleur.



Il ne faut surtout pas gratter ou frotter violemment la blessure. Cela pourrait empirer l'irritation et la brûlure.



En cas de blessure grave, appelez les urgences

Pour une personne allergique, une piqûre de méduse peut être plus grave qu'une simple blessure. À noter que les filaments des méduses échouées sur la plage, mêmes mortes, conservent leur pouvoir urticant. Il est préférable de recouvrir de sable une méduse morte car cela l'assèche et accélère sa désintégration.



Si vous constatez après la piqûre une gêne respiratoire, une sensation de malaise ou de la fièvre, il est impératif d'appeler les urgences au 15.