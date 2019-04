Qu'est-ce que Plenity, la pilule qui fait maigrir sans régime ?

publié le 20/04/2019 à 14:05

La solution miracle pour maigrir a-t-elle enfin été trouvée ? Les chercheurs de l'entreprise de microbiologie Gelesis ont mis au point une pilule qui aurait pour effet de faire maigrir sans entamer de régime et sans opérer de restriction alimentaire. Une performance biotechnologique intéressante, et dont la commercialisation a été autorisée aux États-Unis.



De son nom Plenity, cette pilule a pour mission de réduire la faim de personnes en situation d'obésité en agissant sur leur sentiment de satiété. Elle est composée de cellulose, de glucides et d'acides citriques, des composants naturels et sans valeur calorique que l'on retrouve dans les fruits et les légumes.

Une fois ingérée, la pilule libère "des milliers de particules qui absorbent rapidement l'eau dans l'estomac", précise le communiqué de l'entreprise. Reste alors peu de place pour la nourriture, et l'impression de ne plus avoir faim se fait ressentir plus rapidement que prévue. Pendant les heures de digestion, ces particules reprennent leur poids initial et sont digérés normalement.

150 millions de personnes au moins en surpoids

Ce médicament a été testé en laboratoire, sur 436 personnes. L'étude a été réalisée en double-aveugle c'est-à-dire que la moitié des patients avaient des placebos. D'autre part, ni les patients ni les médecins ne savaient qui avait ingéré la vraie pilule ou la fausse. Les résultats obtenus ont montré que 6 adultes sur 10 une différence de perte de poids de 2% entre les deux catégories.



Dès 2020, Plenity sera disponible dans les pharmacies américaines. Le médicament a en effet été autorisé par la FDA (Food and Drug Administration), l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Sa vente sera contrôlée : pour se procurer une de ces petites pilules, une ordonnance prescrite par un médecin sera nécessaire.



Aux États-Unis, où l'obésité est endémique et où plus de 150 millions de personnes sont au moins en surpoids, la pilule Plenity peut être considérée comme un moyen pour certains de réapprendre à manger.