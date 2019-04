Une opération du cerveau à distance grâce à la 5G

publié le 18/04/2019 à 11:26

Le chirurgien était dans un hôpital de Pékin et le malade à 3000 kilomètres de lui dans le bloc opératoire d'une clinique de Hainan au Sud du pays. L'opération consistait à implanter un neuro-stimulateur dans le cerveau du patient, atteint de la maladie de Parkinson.



Le chirurgien, derrière son ordinateur envoyait des ordres au bras robotique situé dans le bloc opératoire. L'opération a duré un peu plus de 3 heures et aurait été couronnée de succès. La liaison était très fluide grâce à une connexion 5G, l'Internet très haut débit mobile, 10 à 15 fois plus rapide que la 4G.

Avec un tel débit, il n'y a pas de latence, c'est à dire le décalage entre le moment où vous ordonnez au robot de faire une action et le moment où il la fait vraiment. En 5G, c'est pratiquement instantané. Le décalage est de seulement d'un millième de seconde. Un millième de seconde, c'est le temps qu'il faut pour parcourir les 3000 kilomètres qui éloignaient le médecin de son patient et pour donner l'ordre au robot chirurgical d'agir.

Cette opération permet de comprendre très concrètement à quoi pourra servir la 5G notamment quelles seront ses applications dans la médecine.



Pour l'instant, seule la Corée du Sud a ouvert officiellement un réseau 5G au grand public. En Chine ce n'est pas encore le cas. Une connexion a été établie d'un point à l'autre pour cette opération chirurgicale. En France, on a le temps de voir venir. Les fréquences nécessaires n'ont toujours pas été attribuées aux opérateurs.