publié le 27/07/2017 à 07:44

En 1947 était créé en France le premier sentier de grande randonnée : le GR3 entre Orléans et Beaugency. Il en existe maintenant 90.000 kilomètres à travers le pays (métropole et Outre-Mer). L'engouement est extraordinaire : pas moins de 18 millions de Français pratiquent régulièrement la randonnée. Comment expliquer cela ? "Il suffit de demander aux randonneurs, confie Séverine Ikkawi, directrice générale de la Fédération française de randonnée pédestre. Trois raisons leur viennent : la santé et la pratique d'une activité physique au grand air ; la découverte de la nature et des patrimoines ; et la convivialité à travers une activité qui se partage".



Face à ce succès, n'y a-t-il pas un risque de saturation ? "C'est sur que le tour du Mont-Blanc est un peu encombré en cette période estivale, et il vaut mieux avoir prévu ses hébergements assez longtemps à l'avance", concède la spécialiste. Idem pour le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. "Mais globalement on peut trouver des itinéraires où on est tranquille", rassure Séverine Ikkawi.