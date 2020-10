Pourquoi avons-nous des cernes sous les yeux ?

publié le 24/10/2020 à 07:10

Si vous ne savez pas d’où viennent les cernes, voici trois possibilités, à vous de trouver la bonne :

1) C’est un héritage de la Préhistoire, les cernes donnent de plus grands yeux à Cro-Magnon ce qui lui permettait d’impressionner les animaux sauvages... certaines peuplades ajoutent du noir autour des yeux, pour les mêmes raisons.

2) C’est un signal d’alarme, auquel les médecins sont très sensibles : les cernes indiquent un problème de santé.

3) C’est parce que la peau sous les yeux est très fine et laisse apparaître les veines qui passent à cet endroit.

La bonne réponse est la réponse 3 !

D’abord, rappelons une chose fondamentale : on ne dit pas UNE cerne, mais un cerne ! Ce n’est pas “oh la la tu as de très vilaines cernes”, mais tu as des cernes très vilains ! En fait, on doit cette confusion à la proximité de cernes avec caserne, caverne, lanterne, citerne, ou encore taverne.

Oui, les cernes sont souvent le signal d’un manque de sommeil, et donc, de fatigue. Quand on n'a pas assez dormi, en position allongée, les petits vaisseaux sanguins situés sous les yeux sont mal irrigués et le sang circule mal. C’est ce qui donne donc cette couleur rosacée, parfois même presque violette chez certains.

Évidemment un malade, s’il a des problèmes de circulation sanguine, forcément, il va aussi avoir des cernes. Les médecins d’aujourd’hui comme ceux d’il y a 100 ans ou 1000 ans sont sensibles à l’aspect général du visage, qui est un véritable indicateur de l’état de santé d’un patient. L’œil peut être jaune ou injecté de sang, la peau peut-être anormalement blanche ou au contraire trop rouge. Ce sont des signes objectifs de problèmes de santé. Et donc oui, des cernes interpelleront aussi un médecin s'ils sont trop prononcés.



Maintenant, vous avez des gens qui ont naturellement toujours des cernes, même quand ils dorment bien ! Et pour ceux-là, dites-vous bien que les crèmes ne serviront pas à grand-chose, puisque c’est un petit souci de circulation sanguine très localisée et sans gravité. Le seul vrai truc qui marche vraiment bien, c’est la serviette chaude du barbier. La chaleur qu’elle dégage va gonfler les vaisseaux sanguins, et le sang circulera beaucoup mieux sous les yeux, faisant disparaître, ou estompant les cernes.