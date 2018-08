publié le 31/08/2018 à 11:17

Il y a un an, lorsqu'il a été question d'élargir la couverture vaccinale, certaines personnes se sont mises à geindre. Un an plus tard, les choses se sont mises en place et plus personne (ou presque) ne râle. Sans doute parce que la raison a fini par l'emporter.



Je rappelle que se faire vacciner, c'est se protéger individuellement contre des maladies dont certaines peuvent être particulièrement graves. Mais c'est aussi œuvrer pour la collectivité et l'éradication de certaines maladies qui, à l'heure où il est de plus en plus question de vivre-ensemble, me parait relever d'un minimum de cohérence.



Onze vaccins sont obligatoires pour les enfants nés depuis le début de l'année. Certains sont combinés. C'est le cas du DTP (diphtérie - tétanos - polio) et du ROR (rougeole - oreillons - rubéole). S'y ajoutent la coqueluche, la méningite, l'hépatite B, le pneumocoque et l'hémophilie.



Les vaccins de l'enfant

Avec cela, l'enfant est protégé contre ces onze maladies. Ces onze protections sont obligatoires. Je conseille aux parents de ne pas tenter de jouer au plus malin, surtout s'ils inscrivent leur enfant dans une crèche. On leur demandera de justifier de la réalisation de ces vaccins. Sauf si, bien sûr, ils disposent d'un certificat médical attestant que c'est contre-indiqué.

Au passage, n'essayez pas d'obtenir de faux certificats. Ils vous en cuira, et il en cuirait aux médecins qui s'amuseraient à ce genre de sport. Ils risqueraient tout simplement une radiation à vie de l'ordre des médecins.



Pour les enfants nés avant 2018, il n'y a que trois vaccins obligatoires (le DTP, qui ne nécessite qu'une seule injection). Les huit autres ne sont que recommandés. Les parents n'auront pas à se justifier au moment d'inscrire leur progéniture en collectivité.



Les vaccins de l'adulte

Quid des adultes ? Ils vous diront tous qu'ils sont vaccinés. Mais quand vous fourrez le nez dans leur carnet de vaccination, je peux vous dire qu'il y a des trous dans la raquette. Se faire vacciner, c'est une chose. Mais penser au rappel, cela en est une autre qui apparemment n'est pas encore comprise par tout le monde.



Vous pouvez prendre des notes. Le DTP a besoin d'un rappel tous les vingt ans. Si vous avez 25, 45 ou 65 ans, vous devez y passer. Après 65 ans, vous y avez droit tous les dix ans.



Pour la coqueluche, il y a un rappel à 25 ans. La méningite ? Là encore, rappel vaccinal recommandé jusqu'à l'âge de 24 ans.



Tout cela peut vous paraître contraignant. Mais songez que c'est une contrainte dérisoire aux regard de celles qui vous pourrissent la vie quand vous êtes malade.