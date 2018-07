publié le 28/05/2018 à 16:34

Nous sommes à Saint-Pol-de-Léon avec une voleuse obsessionnelle de pots de fleurs. Impossible effectivement pour cette femme âgée de 58 ans de ne pas craquer pour des géraniums, des pensées ou de simples marguerites.



Et pour assouvir cette passion effrénée du monde floral sans dépenser un sou, rien de tel que de se rendre dans les cimetières. Dans ce coin de Bretagne, cette fanatique du pot de fleurs a donc écumé les tombes de Saint-Pol-de-Léon, de Plounévez-Lochrist, de Pleyber, de Sizun, de Commana, de Saint-Sauveur. Bref pas moins de 150 pots dérobés sur ces terrains de chasse depuis le début de l'année.

La voleuse a été repérée grâce à l'immatriculation de sa voiture, mais aussi à cause de son passé judiciaire. Il y a trois ans, elle avait été condamnée à un mois de prison avec sursis pour avoir déjà volé et amassé 130 pots de fleurs. Une pulsion maladive, irrépressible qui l'a donc rattrapée et qu'elle va devoir soigner. Décidément, comme dit la chanson, "on est bien peu de chose, et mon amie la rose me l'a dit ce matin".