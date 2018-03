publié le 12/03/2018 à 06:46

Des familles américaines attaquent en justice des "cliniques de fertilité". Ces établissements aident des couples - ou des femmes seules - à avoir un enfant, notamment pour congeler des ovocytes et des embryons.



L'une d’entre elle, à San Francisco, vient d'informer ses clients qu'il y a eu un problème de congélation : plusieurs milliers d'ovocytes et d'embryons ne sont désormais plus viables. C'est la deuxième fois en quelques jours.

Car une autre clinique, dans l'Ohio, a dû faire une annonce similaire la semaine dernière. Encore une fois un problème de congélation. Près de 600 familles concernées. Certaines d'entre elles envisagent d'attaquer en justice pour obtenir des dommages et intérêts.



C'est courant de congeler des ovocytes et des embryons aux États-Unis. Beaucoup plus qu'en France. Dans l'Ohio, par exemple, vous avez une femme qui a eu un cancer de l'utérus.



Donc avant la chimiothérapie et finalement une hystérectomie, une ablation de l'utérus, elle a fait congeler des ovocytes et des embryons pour avoir un bébé avec son mari. Ce qui désormais est impossible, elle ne pourra pas avoir d'enfants, même avec une mère porteuse, et c'est pour cela qu'elle attaque.

"Liberté procréatrice"

La législation française permet des congélations pour des raisons médicales, mais pas ce qui existe aux États-Unis et qui explique l'incroyable développement commercial de ces cliniques, c'est-à-dire la congélation pour des raisons autres que médicales, ce qu'on appelle la "liberté procréatrice".



Vous avez beaucoup de jeunes femmes qui décident de congeler des ovocytes pour être enceintes plus tard. Le nombre d'ovocytes diminue nettement après 35 ans. Donc elles les congèlent, soit parce qu'elles n'ont pas trouvé leur compagnon ou leur compagne, soit parce qu'elles décident de repousser d'une certaine manière l'horloge biologique.



Elles se donnent la possibilité d'avoir un enfant plus tard, une fois leurs situation professionnelle établie. De plus en plus de jeunes femmes le font des leur sortie de l’université.

"Empowerement"

Ces cliniques ciblent leur campagne marketing sur ces jeunes femmes. Et souvent, celles-ci utilisent un mot qui est difficile à traduire en français, mais résume bien leur état d'esprit : "l'empowerement" (se donner le pouvoir, s'émanciper). Car au fond, c'est perçu ici comme une libération de la femme. Facebook et Apple, par exemple, proposent à leurs employées de payer pour la congélation des ovocytes.



Dans l'une des cliniques qui a connu un problème de congélation, cela coûte l'équivalent de 7.500 euros, plus ensuite 6.500 à chaque nouvelle tentative. Car il faut souvent si prendre à plusieurs fois. Les femmes ou les couples achètent donc très cher la possibilité d'avoir des enfants plus tard.



C'est pour cela que ces problèmes successifs de congélation sont dramatiques pour des milliers de familles ou de femmes seules, qui faisaient confiance à ces cliniques et qui découvrent qu'elles n’auront probablement jamais d'enfants