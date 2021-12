L'horoscope du lundi 27 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Les ondes de Mercure sont pour le 3e décan qui s'interrogera sur ses amours, ou sur un problème d'argent. 2e décan allez-y, exprimez vos volontés, elles seront respectées. Il suffira aussi que vous preniez des initiatives, que vous soyez entreprenant ou que vous décidiez de quelque chose pour que la vie se plie à vos désirs. Mais attention, vous risquez d'être un peu trop autoritaire et dirigiste. Tout doux si vous ne voulez pas de conflit.

Taureau

Vous apprécierez l'arrivée de Jupiter en Poissons ce mercredi et plus le temps passera, plus vous en serez content. Une relation se développera, ou un nouveau hobby vous passionnera. 1er décan, jusqu'au 12 février. 2e décan, gare à Mars cette semaine, une question d'argent peut vous mettre en rage parce qu'il faut réclamer ce qui vous est dû et que vous ne devriez pas avoir à réclamer. Une négociation peut aussi être en cours.

Gémeaux

Avec Jupiter qui entre en Poissons ce mercredi, vous pouvez espérer une promotion d'ici le 12 février, ou un nouveau boulot 1er décan. Mais gare aussi aux injustices, aux procès, aux problèmes avec l'administration. Cependant, vous devez savoir ce dont il s'agit puisque Jupiter est déjà venue en Poissons cette année, en mai et juin, et que vous en avez sûrement eu des échos. Ne serait-ce qu'avec des problèmes administratifs.

Cancer

Vénus rétrograde, 3e décan, et s'éloigne enfin de Pluton, une conjonction qui a pu vous faire souffrir. Elle s'harmonise peu à peu avec Neptune et le bien-être revient. Un bien-être autant moral que physique, selon ce que le ciel a infligé à votre décan, en particulier né vers le 17, 18 juillet. En outre, Mercure circule au même endroit et une explication pourrait être à l'origine d'une sorte de dénouement. Mais l'aspect revient en février.

Lion

Nous en reparlerons, mais la nouvelle Lune du 2 sera intéressante pour votre 2e décan. Peut-être parce que vous allez faire des efforts cette semaine et qu'il seront payants. Il y a éventuellement une situation à arranger et vous pouvez y arriver si vous êtes vraiment motivé, si vous employez les grands moyens... Or, Mars est justement en bon aspect avec ceux qui sont les plus concernés, les natifs des 4, 5 août notamment.

Vierge

1er décan, Jupiter s'opposera à vous à partir de mercredi mais comme nous le verrons, ce n'est pas forcément négatif. En outre, vous serez beaucoup moins stressé cette semaine car Mars est passée au 2e décan. C'est en effet vous qui allez recevoir sa (rapide) dissonance et qui serez un peu remonté. Contre vous-même ou contre quelqu'un de la famille qui est parti alors que vous êtes resté ! Des travaux chez vous sont aussi possibles.

Balance

Quelque chose vous préoccupe 3e décan, surtout aujourd'hui et demain, et les interprétations que vous faites de la situation ne sont pas très pertinentes. Vous pourriez y voir plus clair avec l'aide de quelqu'un, un professionnel, qui vous apporterait un éclairage neuf. 2e décan, Mars est votre alliée jusqu'au 10 janvier, vous serez mobile, rapide, mais pas toujours aimable avec vos proches. Ou ce sont eux qui seront désagréables.

Scorpion

Le retour de Jupiter en Poissons vous fera du bien, comme en mai-juin vous plairez à quelqu'un, à moins qu'une relation datant de cette époque ne revienne au 1er plan. Vous avez pu avoir une histoire avec quelqu'un mais vous avez pris du recul et il se pourrait qu'il y ait bientôt une conclusion. Cela dit, il se peut aussi qu'un enfant arrive très bientôt et vous vous en réjouissez. Nous en reparlerons plus en détails mercredi prochain.

Sagittaire

Une semaine importante pour vous puisque votre maître, Jupiter, retourne en Poissons mercredi. Cela met l'accent sur une affaire familiale où un médiateur pourrait être utile. Mais pas que : vous pourriez être victime d'une injustice (1er décan jusqu'au 12 février) ou pêcher par excès de confiance en vous, et même dans certains cas attraper la grosse tête. Certains ont déjà eu des échos de cette conjoncture entre mai et juin derniers.

Capricorne

Mercure va traverser votre 3ème décan à toute vitesse cette semaine, et se trouvera en parfaite harmonie avec Neptune ce lundi. Ayez confiance en votre intuition, plus qu'en votre raisonnement. Vos analyses et vos critiques seront plus justes si vous exprimez ce que vous " sentez " et non le résultat de vos réflexions. Par ailleurs, Vénus et Pluton vont encore vous " torturer ", parfois délicieusement, jusqu'à dimanche prochain.

Verseau

Une semaine passionnante pour le 2e décan, vous recevrez un bon aspect de Mars, qui sera également en harmonie avec Saturne. Vous saurez retourner la situation en votre faveur. Une situation qui a été très stressante au boulot ou en famille, mais ça commence à se tasser. 1er décan, vous verrez Jupiter arriver dans le 1er décan des Poissons, tout comme en mai-juin derniers. Une question d'argent dû à l'administration ?

Poissons

Vous êtes les vedettes de la semaine avec l'arrivée de Jupiter chez vous ce mercredi. Soit c'est une affaire juridique qui va vous mobiliser, soit vous allez avoir une chance folle. 1er décan, Jupiter restera chez vous jusqu'au 12 février et si vous êtes des premiers jours du signe, je vous conseille de tenter votre chance au Loto, ou autre jeu à gratter. Avec Jupiter tout est possible. Qu'y a-t-il eu en janvier 2010, lors de son dernier passage ?