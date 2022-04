L'horoscope du mardi 19 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si c'est en votre pouvoir, vous avez intérêt à faire régner la justice aujourd'hui et à ne pas vous-même vous montrer injuste avec quelqu'un du boulot ou en famille. C'est en restant impartial que vous serez en phase avec la conjoncture, c'est-à-dire avec vous-même. 1er décan, Jupiter se rapproche et accentue cette tendance.

Taureau

Mercure et Vénus sont aujourd'hui encore en aspect entre elles, surtout pour le 2e décan. Un changement notable dans vos projets ou dans l'une de vos relations est en train de s'opérer et vous ne pouvez pas arrêter le cours des choses. Vos sentiments ne sont plus les mêmes, et cela vous oblige à vous poser des questions.

Gémeaux

Quel que soit votre décan et d'une manière ou d'une autre vous recevez des influx de Neptune jusqu'à jeudi. Ne prenez pas de décision, restez dans l'incertitude même si ce n'est pas confortable, cela vaut mieux que de pendre de mauvaises décisions ou d'agir en étant sous l'influence de quelqu'un de mal intentionné.

Cancer

On dirait que vous avez trouvé la bonne personne pour vous aider dans une affaire de justice. L'important sera que vous écoutiez ses conseils à la lettre, même si cela vous mène à être en conflit avec l'un de vos proches. La personne en question est chargée de vos intérêts et sait ce qui est bon pour vous. Aussi, faites-lui confiance.

Lion

Le ciel est encore stressant pour certains d'entre vous, et cela peut autant être une histoire d'argent qu'un problème de coeur. Le plus ennuyeux, c'est que vous ne pouvez pas prendre de décision tant que vous êtes dans l'émotion, ça ne serait pas une bonne décision. Quel que soit votre décan, vous pourriez vous tromper.

Vierge

Plus que d'habitude, vous trouverez que les autres exagèrent, qu'ils ne vous traitent pas comme vous le méritez et qu'ils ne voient pas à quel point vous êtes impliqué, que ce soit dans votre boulot ou dans une relation. Mais peut-être que les signaux que vous envoyez ne sont pas les bons signaux et qu'ils sont mal compris ?

Balance

Si vous êtes de bonne humeur, comme cela semble être le cas, communiquez-la autour de vous, les autres en ont besoin car l'ambiance générale n'est pas au top ! Et ce n'est pas que vous n'y serez pas sensible, mais vous déciderez de positiver et vous aurez raison. Ne voir que le négatif ne sert à rien, qu'à être déprimé !

Scorpion

Si, comme beaucoup, vous avez un problème de fin de mois, restez optimiste car les influx de Mars vont dans le bon sens. En cherchant bien, vous pourriez trouver un petit job supplémentaire ou demander une augmentation de salaire. Vous êtes en tout cas dans une période où vous pouvez demander si vous êtes du 1er décan.

Sagittaire

Dans votre signe, la Lune se dispute avec Mars et j'ai bien peur que vous aussi vous ne vous disputiez avec un proche, au boulot ou à la maison. Cela ne durera pas, mais vous éprouverez un peu de rancune à son égard parce que vous trouverez ses propos exagérés et injustes. Mais peut-être que vous aussi, vous exagérerez.

Capricorne

Pour tout vous dire, cette journée sera agréable à vivre si vous ne cherchez pas à être dans le contrôle, surtout 2 décan. Ce n'est pas dans vos habitudes, mais pourquoi ne pas laisser la vie décider à votre place de ce que vous devez faire ? Laisser une petite place au hasard, c'est toujours laisser une place à la chance.

Verseau

Né en janvier, Jupiter est sur le point de former un bon aspect avec vous (vous le sentirez la semaine prochaine) : il faut vous préparer à recevoir une proposition très intéressante et qui vous donnera à réfléchir, surtout si vous êtes né autour des 28, 29 janvier. En dépit de votre impatience, il ne faudra pas répondre trop vite.

Poissons

Votre rapport à l'autorité sera un peu compliqué aujourd'hui, une partie de vous se dira " à quoi bon " et aura envie de s'y soumettre, mais une autre partie préférera se révolter, ne pas obéir. Mais est-ce que vous ne vous mettez pas dans une position infantile en réagissant de cette manière ? Tout peut se discuter sans se disputer.