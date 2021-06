L'horoscope du mardi 15 juin 2021

publié le 15/06/2021 à 05:30

Bélier

Vous saurez comment vous y prendre pour séduire, 3e décan, vous utiliserez les compliments bien tournés et les petites flatteries qui n'ont l'air de rien mais qui plaisent. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous l'obtiendrez facilement. 2e décan, vous avez des difficultés à obtenir un rendez-vous, à bien communiquer avec un proche ou un collègue ? Vous pourrez arranger les choses à partir du 23, n'insistez pas pour le moment. 1e décan, vous, vous pouvez insister, vous obstiner, vous montrer ferme et décidé, cela jouera en votre faveur en toute situation.

Taureau

3ème décan, vous plonger dans d'agréables souvenirs vous permettra de bien traverser cette journée. Certains ont trop de problèmes matériels sur les épaules pour se sentir bien dans leur peau. Vous remémorer de bons moments vous protègera. 1e décan, vous n'êtes pas très content de l'ambiance en famille ou au boulot, mais ne cherchez pas à arranger les choses, n'intervenez pas cela se fera tout seul, en deux ou trois jours. 2e décan, né autour des 3, 4 mai, les dissonances vous sortent de votre zone de confort ; vous ne vous sentez plus en sécurité.

Gémeaux

Si c'est votre anniversaire, vous êtes du 3e décan et vous êtes dans une période où vous avez perdu vos repères habituels et où vous ne savez pas quand cela va se terminer. La planète qui représente la situation est lente, alors courage et persévérance sont requis. 2e décan, Mercure rétrograde chez vous, il peut très bien ne rien se passer, comme vous pouvez avoir des retards dans vos rendez-vous, votre courrier ou vos livraisons (jusqu'au 23). 1er décan, ne vous mettez pas en compétition avec tout le monde !

Cancer

Il est devenu urgent, 1er décan, de gagner plus et vous allez mettre tout en oeuvre pour atteindre votre but. Tous les moyens seront bons, c'est en tout cas ce que vous vous direz, quitte à écraser la concurrence. Mais pour une fois, pas d'états d'âme ! 3e décan, la Lune éclaire votre secteur d'argent, mais vous, vous attendez qu'on vous paye quelque chose et vous vous demandez si vous n'allez pas devoir réclamer. 2ème décan, d'importants changements se préparent, une vraie révolution, et vous en verrez aujourd'hui les aspects les plus positifs.

Lion

3ème décan, la Lune est chez vous aujourd'hui, cela accentue votre besoin de ne voir que des belles choses ou des belles personnes autour de vous. Et si vous pouvez vous-même faire quelque chose de beau, vous serez très content de vous ! 2e décan, Mercure vous regarde mais elle est toujours rétrograde, aussi attendez-vous que quelque chose se décoince et cela pourrait se passer autour du 23, mais vous craignez que ce soit encore une promesse en l'air. 1er décan, Mars est toujours là et peut vous donner l'impression que vous devez vous battre pour tout !

Vierge

Vous serez encore plus en retrait que les autres jours, essayez tout de même de ne pas jouer l'homme ou la femme invisible, 3ème décan. A moins que vous n'ayez peur de quelque chose ou de quelqu'un, et que vous préfériez rester dans l'ombre. 2ème décan, c'est le contraire, vous devez vous mettre en valeur, c'est ce que dit Vénus, ou encore mieux : laissez les autres, vos amis ou relations, vous mettre en avant, ils ont de bonnes raisons de le faire. 1er décan, on se dispute autour de vous ? N'essayez pas d'arranger les choses, ne vous en mêlez pas.

Balance

Votre attitude amicale vous attirera toutes les sympathies, vous rendrez volontiers service, 3e décan, et le fait d'envoyer des ondes positives vous reviendra forcément en positif. Vous le constaterez au cours de cette journée de forte synchronicité. 1e décan, c'est toujours Mars qui vous booste et vous permet aussi d'entraîner les autres, vos amis ou collègues, à votre suite. Vous avez de bonnes idées à appliquer tout de suite et on vous y aidera. 2ème décan, la charge dont il était question hier est surtout affective : vous vous sentez responsable du bien-être de tous !

Scorpion

Vous aurez une obligation à remplir 3e décan, rien d'extraordinaire, mais vous y accorderez beaucoup d'importance. Il peut s'agir de vous occuper d'un parent, de trouver une ou des idées pour améliorer son confort et il devrait vous en être reconnaissant. 2e décan, ce n'est pas plus facile qu'hier, vous êtes très préoccupé (surtout né autour du 6/11) et si vous avez un choix à faire, sachez que vous serez bien conseillé, par votre chéri/e ou par quelqu'un d'extérieur. 1e décan, il se peut que vous démarriez un nouveau travail et il va falloir donner le maximum.

Sagittaire

Vous aurez de l'intuition, 3e décan, ayez confiance en vos sens : vous sentirez les gens et les situations avec beaucoup de justesse, rien n'échappera à votre regard d'aigle ! Mais attention, car vous vous mettrez aussi en position de les juger. 2e décan, quelqu'un vous agace et ça fait un bout de temps que ça dure, il ou elle ne vous écoute pas, ou fait semblant de ne pas vous écouter. Cela ne durera pas au-delà du 23. 1er décan, votre autorité pourrait s'affirmer sous l'influence de Mars, mais il vous est conseillé de rester dans les limites du raisonnable.

Capricorne

3e décan, un rapide aspect de la Lune vous incitera à vous demander si on ne vous cache pas quelque chose, ou si on ne cherche pas à vous manipuler. Demandez-vous plutôt si vous ne vous trompez pas, si vous ne faites pas un peu de parano ! 1e décan, vous aussi vous pourriez être légèrement parano, vous imaginerez qu'on veut votre place ou qu'on vous glisse des peaux de banane. Si c'est vrai, il faut contrattaquer, ne pas rester sans rien faire. 2e décan, une discussion concernant un achat ou une vente s'éternise, mais vous pourriez trouver un accord ces jours-ci.

Verseau

Un lien subtil pourrait s'être créé entre vous et un partenaire professionnel, 3e décan. Et vous ne savez pas à l'heure actuelle si cela restera dans le registre du travail et, peut-être d'un petit flirt, ou si cela peut aller plus loin. 2è décan, nous avons vu hier qu'il y avait des blocages, mais il se peut que vous ayez les faveurs d'une personne qui peut vous apporter un autre éclairage sur votre situation. Vous avez intérêt à écouter ses conseils. 1er décan, un rapport de force vous oblige à mettre de l'eau dans votre vin si vous ne voulez pas que ça dégénère.

Poissons

Vous dévouer à votre famille, parents, enfants, est souvent ce qui vous procure le plus de plaisir et ce sera le cas aujourd'hui si vous êtes du 3e décan. Vous aurez peut-être un proche à soigner ou à sauver de certains de ses mauvais penchants. 2e décan, né après le 5 mars, votre charme, votre pouvoir de séduction sont accentués par Vénus, vous pouvez vous en servir en toute circonstance et obtenir ce que vous désirez. 1e décan, c'est moins facile que pour les autres, vous êtes un peu débordé et vous fatiguez rapidement, ou alors vous avez mal quelque part.