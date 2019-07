L'horoscope du 7 juillet 2019

publié le 07/07/2019 à 08:12

Bélier

La rencontre de Mercure et de Mars, exacte mardi prochain, vous donne un peu trop d'énergie et surtout un sens de la répartie qui peut égratigner vos proches. Vous serez content de vous parce que vous ferez des jeux de mots, des blagues, des plaisanteries que vous trouverez très drôles, mais qui ne seront pas appréciées de tous. Soyez surtout attentif avec les membres de la famille, parce que vous risquez de créer une ambiance un peu tendue.

Taureau

2e décan, vous êtes l'exact contraire du 1er décan, qui subit des tensions. Vous, sous l'égide de Lune et Neptune vous êtes à la fois décontracté et très amical. Vous proposerez votre aide, comme vous le faites souvent depuis que vous recevez le bon aspect de Neptune et ça fait déjà un bon bout de temps. Mais vous avez sûrement compris qu'en aidant les autres vous vous aidiez vous-même ! A moins que quelqu'un ne vous conseille très judicieusement (né vers le 9 mai).

Gémeaux

Attention, vous risquez de manquer de jugeote aujourd'hui, notamment 2e décan, et surtout au niveau de l'argent, qui est le nerfs de la guerre en ce moment. La dissonance du jour entre Lune et Neptune peut avoir un effet " je m'en fiche " et vous dépasserez alors les limites... Fort heureusement, Saturne joue les garde-chiourme et la petite voix de votre conscience devrait vous empêcher de faire des bêtises. Et elle va être là jusqu'à la fin de l'année !

Cancer

Lune et Neptune s'opposent et si vous êtes du 2e décan, il est possible que vous trouviez qu'un de vos proches est un peu fourbe. Mais ne dites rien, observez ! On ne sait jamais, votre impression pourrait être fausse, Neptune n'est pas réputée pour son amour de la vérité. Et comme Saturne a de bons rapports avec la Lune et avec Saturne, on peut penser que vous allez vous raisonner, ou qu'un autre de vos proches à qui vous parlerez vous raisonnera.

Lion

Hier vous aviez envie de dépenser, alors qu'aujourd'hui c'est tout juste si vous n'aurez pas des oursins dans les poches. Bah, ça fait partie de votre charme, vous tenez des rôles différents selon vos humeurs ou selon le contexte où vous vous trouvez. Si vous êtes sur votre lieu de vacances, 1er décan, ne vous étonnez pas si rien ne correspond à ce que vous aviez imaginé et si vous avez envie de repartir ; en tout cas, vous pouvez réclamer, vous plaindre, menacer...

Vierge

Encore chez vous, la Lune s'oppose à Neptune et vous voit sans défense par rapport à vos émotions. Mais pourquoi vouloir les contrôler à tout prix ? Sachez que vous ne resterez pas démuni, mais il faudra savoir vous confier à quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance : la plupart du temps, vous cachez ce que vous ressentez, que ce soit par pudeur ou tout simplement par réflexe. Se serait-on moqué de votre sensibilité lorsque vous étiez enfant ?

Balance

C'est une bonne journée pour exercer votre intuition et ne pas cacher ce que vous percevez. Osez dire ce que vous ressentez, même si cela risque de déplaire. A force de retenir vos pensées, vos remarques, pour ne pas fâcher ou créer de conflit, c'est à vous que vous faites du mal. Parfois, vous pouvez ressentir des choses qui agissent sur vous comme un poison, alors croyez-moi il vaut mieux dire ce que vous avez sur le coeur ; cela ne peut que vous faire du bien.

Scorpion

Mercure, Mars et Uranus vous mènent la vie dure si vous êtes d'octobre. Évitez de réagir aux événements de manière impulsive et ne versez pas dans la parano. Mais il semble que, blessé, vous chercherez à blesser celui ou celle qui a été méchant avec vous... Toutefois, analysez bien la situation, ce qu'on vous dit a peut-être un fond de vérité et si c'est le cas, reconnaissez-le et vous ferez un grand pas en avant. Uranus cherche à vous faire progresser...

Sagittaire

Les voyages sont en vedette, que vous partiez ou que vous aspiriez à partir. Mais attention, vous serez tête en l'air 2e décan, vérifiez que vous n'oubliez rien. En revanche, si vous ne faites que rêver, imaginer, ne vous en privez surtout pas car c'est bon pour la santé. Parfois, imaginer les choses produit le même effet sur le corps que les événements concrets. Et c'est également valable, en beaucoup moins positif évidemment, quand vous imaginez le pire.

Capricorne

Aujourd'hui encore, les astres vous parlent d'évasion, de dépaysement, de tout ce qui peut vous changer les idées et vous détendre. Ça fera du bien au 2e décan, vous qui recevez la visite de Saturne (rétrograde cependant) qui vous oblige à réfléchir en continu à votre passé, à l'enfance et aux erreurs que vous avez pu commettre. Elles sont imaginaires la plupart du temps, mais elles ont un poids malgré tout : l'imagination a parfois plus de pouvoir sur nous que la réalité !

Verseau

Ce n'est pas facile en ce moment pour le 1er décan, vous aurez un répit demain parce qu'on vous aidera à prendre du recul et surtout à analyser la situation. La " bonne " nouvelle en effet c'est que Mercure va rétrograder et ne sera plus conjointe à Mars, mais seulement en fin de semaine prochaine. Néanmoins, il n'est pas exclu que les tensions demeurent parce que vous vous faites beaucoup de souci pour l'un de vos proches qui ne va pas bien, qui reçoit des soins ?

Poissons

Vous serez sensible à l'opposition Lune/Neptune, 2e décan, et encore une fois vous manquerez de limites ; ou c'est un proche qui en manquera avec vous. Cela dit, je pencherais plutôt pour la première interprétation étant donné que Neptune est conjointe à votre Soleil et que c'est donc vous le premier concerné par cet aspect de longue durée. Vous semblez être pris dans une sorte de cercle vicieux où une situation se répète sans que vous puissiez la contrôler.