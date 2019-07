L'horoscope du 6 juillet 2019

publié le 06/07/2019 à 08:24

Bélier

D'un côté vous avez envie de prendre des risques, de brûler les étapes, de l'autre une petite voix vous dicte la prudence. Je pense qu'il faut écouter la petit voix. C'est la voix de la raison, de la conscience et si elle vous dit de ne pas appuyer sur l'accélérateur, vous avez intérêt à ne pas l'ignorer. Cela vaut surtout pour le 1er décan qui, depuis plusieurs mois, découvre qu'il a plus d'intuition qu'il ne le pensait. C'est-à-dire qu'avant, il ne l'écoutait pas...

Taureau

1er décan, vous le savez, il y a du stress au programme, mais vous allez vous trouver aujourd'hui dans un environnement qui va vous aider à vous calmer un peu. Vous serez toujours sur les nerfs, mais on fera tout pour que vous pensiez à autre chose, pour que vous ne vous focalisiez pas sur ce qui ne va pas c'est-à-dire les changements qui vous sont imposés de l'extérieur et, parfois, de l'intérieur. Votre inconscient les souhaite et vous demande de les accepter.

Gémeaux

Né en mai, votre entourage semble être un peu trop stimulant, on dirait que vous êtes mis au défi de dire franchement ce que vous pensez, sans prendre de gants. Mais aujourd'hui, la Lune en Vierge vous incite à la prudence, ce qui ne peut que provoquer une ambiance très contradictoire qui va vous taper sur les nerfs. En revanche, 2e décan, vous auriez plutôt tendance à vous dire " après moi, le déluge " et à ne pas vouloir prendre la moindre responsabilité.

Cancer

Lune et Vénus fraternisent aujourd'hui, vous allez certainement retrouver des personnes proches avec qui vous passerez des moments pleins de tendresse. Peut-être partez-vous en vacances ? C'est un bon week-end justement pour les déplacements : le bon aspect de Vénus signifie que tout se passera comme vous l'avez prévu et le plaisir sera au rendez-vous, en tout cas pour le 1er décan. Je ne dis pas que le 2ème sera rempli d'enthousiasme...

Lion

En vacances, surveillez vos dépenses, vous aurez tendance à vouloir faire plaisir à vos proches et à vous lâcher. Pas en vacances ? Itou pareil, respectez votre budget. En général, vous êtes plutôt sérieux dans ce domaine, mais certains d'entre vous reçoivent des influx de Neptune qui rendent peut-être plus généreux, mais avec quelques excès. Toutefois, ces excès peuvent aussi être liés à la nourriture, à la boisson et même, pour quelques-uns à des médicaments.

Vierge

La Lune passe le week-end chez vous et son bon aspect avec Vénus aujourd'hui a de quoi réjouir ceux du mois d'août qui peuvent voir une attente se concrétiser. D'agréables perspectives vous mettent de très bonne humeur et vous devriez passer une journée sans aucune anicroche, au contraire. Tout se déroulera selon vos prévisions. C'est le 2e décan qui doit garder les pieds sur terre, toujours à cause de la dissonance déstabilisante de Neptune, activée par la Lune.

Balance

On pourrait penser que vous allez profiter du week-end pour vous ressourcer, que nenni ! Vous allez au contraire être submergé de détails à régler pour les autres. Le pire c'est que ça ne sera même pas pour vous ! On sait à quel point vous aimez vous dévouer aux autres, mais il faut quand même en garder un peu pour vous ! Malgré tout, si vous êtes né en septembre, vous aurez des satisfactions et en particulier celle d'avoir fait ce que vous estimiez devoir faire.

Scorpion

L'amitié est au coeur de votre week-end, vous qui êtes si sélectif dans ce domaine, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez envie de devenir ami. On peut avoir des coups de foudre amicaux, aussi forts qu'un coup de foudre amoureux et c'est ce qui peut se passer (1er décan). Il est d'ailleurs très possible que cette personne vous donne un coup de main dans le problème que certains rencontrent en ce moment (nés les derniers jours d'octobre).

Sagittaire

Quelle barbe ! Vous allez être obligé de vous plier à des consignes, à des règles ou à une obligation, familiale peut-être, qui vous prendra du temps sur vos loisirs. Cela concerne surtout les natifs de novembre, qui disposent par ailleurs d'un bon aspect de Mercure et Mars : il semble que vous saurez vous débarrasser rapidement de ce qui vous ennuie et que certains pourront même partir en vacances, avec toutefois quelques petites contraintes à gérer.

Capricorne

Prévoyez un bon week-end, le moment idéal pour voyager car la Lune occupe le secteur qui représente le lointain. Vous aurez du plaisir à vous sentir dépaysé. Même si vous n'êtes pas parti très loin, ce nouveau cadre vous changera bien les idées et en même temps vous constaterez (1er décan) que vous avez bien évolué, que vous êtes beaucoup plus indépendant qu'auparavant. Mais ce sera une ambiance très différente pour le 2e décan qui a du mal à lâcher prise.

Verseau

En phase, Lune et Vénus vous incitent à moins vous focaliser sur ce qui ne va pas, natif de janvier. Il est vrai qu'un conflit est né et qu'il va être difficile à gérer. Il va vous falloir beaucoup de diplomatie pour que cela ne dégénère pas en bagarre ! Et vous n'avez pas beaucoup de planètes pour vous aider, ce qui signifie que vous devez affronter ça tout seul ! Il se peut aussi qu'on vous ait fait une proposition et que les discussions à ce propos soient enflammées, mais bon, ce n'est pas la majorité.

Poissons

Les vacances en famille, vous adorez, mais jusqu'à un certain point. Il arrive que vos proches se reposent sur vous pour gérer l'intendance, ne vous laissez pas faire. Exigez que les tâches soient partagées sinon vous n'allez jamais pouvoir vous reposer et récupérer de votre année de boulot. Cela dit, 1er décan, vous avez pris une forme d'indépendance qui vous permet maintenant d'imposer vos volontés sans craindre qu'on vous abandonne ou qu'on ne vous aime plus.