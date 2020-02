L'horoscope du 9 février 2020

publié le 09/02/2020 à 05:30

Bélier

Pour vous, la pleine Lune est positive, elle va vous permettre de constater que vous avez le pouvoir de séduire qui vous voulez quand vous mobilisez fortement vos énergies. En fait, vous avez probablement quelqu'un dans votre collimateur, que vous soyez du 1er décan (Vénus conjointe à votre Soleil) ou du 3ème et que vous soyez sensible à la pleine Lune. Quoi qu'il en soit, vous comprendrez que c'est vous qui avez les cartes en main.

Taureau

La pleine Lune est légèrement ambivalente pour le 3ème décan, empêtré dans une histoire d'argent et qui a en même temps de très belles perspectives à concrétiser. Mais, apparemment, vous en doutez : vous n'êtes pas en confiance révèle la pleine Lune, alors que vous devriez : Jupiter n'est plus très loin, ceux qui sont nés vers le 10 mai et qui reçoivent cette pleine Lune, seront bientôt sous la joyeuse coupe de Jupiter.

Gémeaux

Une conjoncture qui pourrait être arrangeante pour votre 3ème décan, surtout si vous arrivez à accepter que le destin n'est pas contre vous. Vous y participez à ce destin ! Cela signifie que vous avez votre part de responsabilité, en tout cas si vous êtes de ceux à qui on réclame quelque chose (de l'argent, entre autres) : vous avez peut-être été négligent ou vous n'avez pas eu les moyens de payer quelque chose et cela vous retombe dessus.

Cancer

Vous n'avez pas bien organisé votre travail, vos horaires et il faudrait que ça change. C'est probablement ce qui vous sera démontré aujourd'hui à la faveur de la pleine Lune. Elle est en général un moment de pleine conscience et de compréhension, des autres ou d'une situation, et là c'est votre travail qui est en cause. Dans certains cas, c'est la façon dont vous êtes soigné qu'il vous semblera nécessaire de faire évoluer autrement.

Lion

La Lune est chez vous, 3ème décan, le Soleil pile face à vous et c'est sur vous-même, sur vos comportements avec votre conjoint que vous aurez une sorte de révélation. Ça peut aussi être avec un associé ou un ami, et vous pourriez prendre conscience du fait que vous êtes un peu trop exclusif, qu'il faut que vous laissiez plus de liberté à l'autre. Mais il est vrai (3ème décan toujours) que vos sentiments sont très possessifs en ce moment.

Vierge

Elle ne vous met pas en valeur la pleine Lune, mais elle peut vous aider à comprendre que c'est plus vous qui avez une mauvaise opinion de vous-même, que les autres. Même si vous avez très bien réussi, vous estimez souvent que vous n'en faites pas assez ou que ce que vous faites n'est pas assez bien, mais vous avez tort. En fait, vous êtes un perfectionniste qui ne sera jamais vraiment satisfait de lui/elle ou de son travail.

Balance

Une jolie pleine Lune pour ceux qui sont nés autour du 13 octobre, vous avec beaucoup fait pour ceux que vous aimez, surtout pour vos enfants, maintenant c'est votre tour ! C'est à vous qu'il faut penser en premier, vous qu'il faut chouchouter et votre travail, vos activités qui doivent être prioritaires ; pas celles des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens car " charité bien ordonnée commence par soi-même ". Aidez-vous, avant d'aider autrui.

Scorpion

La prochaine pleine Lune, celle des Poissons, sera plus agréable que celle-ci, qui vous oblige à sortir de votre zone de confort et à régler une question matérielle urgente. Vous vous apercevez tout d'un coup que vous avez oublié de payer une facture, par exemple, ou que vous n'avez pas appelé le plombier pour réparer la fuite (par exemple). Et vous comprenez que vous avez été un peu négligent et que cela pourrait vous retomber dessus.

Sagittaire

La pleine Lune risque de créer un sentiment d'instabilité ou de vous obliger à accepter le fait que vous êtes parfois un peu trop dans l'action et pas assez dans la réflexion. Cela s'adresse surtout au 3ème décan, qui reçoit la visite de Mars depuis quelques jours et qui pourrait dépasser les limites en termes de rapidité d'action et surtout de réaction. En en prenant conscience, vous pourrez trouver le moyen de vous canaliser, cela ne prendra pas longtemps !

Capricorne

Avec la pleine Lune, vous vous donnerez les moyens de lutter 3ème décan, ou accepterez l'idée que vous pourriez utiliser des moyens non conventionnels pour vous battre. Enfin qui ne le sont pas pour vous ! En effet, vous avez probablement affaire à des personnes sans scrupules ou qui ont tendance à vouloir vous manipuler ; il est clair que vous devez vous défendre, il ne s'agit pas de vous mettre à leur niveau, mais de faire ce qu'il faut pour vous en protéger.

Verseau

La PL oppose votre signe au Lion, c'est donc une bonne journée pour avoir davantage conscience de votre image, de votre séduction et de votre pouvoir sur les autres. Vous en avez plus que vous ne le pensez, mais vous avez tendance à ne pas le voir, à l'ignorer volontairement ou non. Par ailleurs, 3e décan, cette pleine Lune étant en harmonie avec Mars, l'un de vos projets va se concrétiser dans la semaine qui vient, à moins qu'une aide ne vous soit offerte.

Poissons

La pleine Lune éclaire des secteurs qui parlent de travail et de forme, celle-ci n'étant pas très brillante pour ceux nés après le 10 mars. Vous avez peut-être attrapé un virus. Ou alors vous n'avez, provisoirement, pas le moral parce qu'on vous refuse quelque chose ou que vous avez des problèmes avec l'un de vos supérieurs (voire un parent, selon votre âge). Heureusement, vous avez autour de vous des personnes qui ne souhaitent qu'une chose, vous aider...