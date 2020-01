Nouvel An chinois 2020 : les conséquences de l'année du Rat sur votre signe

publié le 24/01/2020 à 14:02

2020 sera une année placée sous le signe du Rat, du Rat de Métal pour être parfaitement exact. Cette nouvelle période influencée par le rongeur commence ce samedi 25 janvier 2020 et se terminera le 11 février 2021 pour céder sa place au signe du Buffle de Métal.

Le Rat est le premier animal du zodiaque chinois, il symbolise un renouveau. Si vous êtes nés durant les années lunaires (qui correspondent presque à notre calendrier sauf si vous êtes natifs de janvier ou février) de 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 ou 2008 alors il s'agit de votre année (calculez le votre ici).



Les natifs du signe du Rat sont pleins d'énergie et très optimistes. Ils sont très appréciés de tous. Très empathiques, les Rats sont réputés pour leur excellent sens de l'observation. Ils peuvent aisément comprendre les émotions des autres mais restent têtus lorsqu'ils s'agit de leurs philosophies et valeurs personnelles. Ils sont doux et gentils mais souffrent parfois de quelques faiblesses en matière de communication. Ils peuvent parfois paraître durs et impolis à cause de cela.



Financièrement les Rats adorent accumuler des choses, des biens ou de l'argent sous forme d'épargne. Ils doivent faire attention à bien maîtriser leurs pulsions pour maintenir un équilibre entre épargne sage et consommation pour le plaisir.

L'influence du Rat sur le zodiaque

Les astrologues asiatiques et les autres maîtres feng shui associent certaines qualités aux Rats en fonction de leur genre. Les hommes sont intelligents et s'adaptent rapidement aux situations qu'ils rencontrent. Ils sont très doués pour repérer les opportunités. Par contre ils peuvent manquer de courage et ne pas être de grand entrepreneur lorsqu'il s'agit de mettre en pratique leurs idées. Ils repèrent et détectent les bons filons mais ne mènent pas.



Les femmes Rats sont souvent traditionnelles, voire conservatrices. La maison, la famille et les institutions sont importantes pour elles. Elles se chargent de tout dans leurs quotidien et n'ont pas besoin de se reposer sur leurs moitiés pour bien vivre. elle sont très compétentes et ont un excellent sens de l'organisation.



Le zodiaque chinois dispose d'un jeu de comptabilité amoureuse qui peut parfois faire ou défaire des unions. Ces liens favorables ou défavorables peuvent aussi être un bon indicatif de si l'année du Rat va être bonne ou non pour vous. Les natifs du Buffle, du Dragon et du Singe sont les plus grands amis du Rat. Par contre, les Chevaux, Chèvres et Lapins doivent absolument se méfier du Cochon et vice versa.



Mais attention, ce qui vaut pour votre personnalité et vos relations professionnelles et amoureuses ne faut pas forcément pour votre météo astrale de l'année. Par exemple vous pourriez penser qu'en tant que natif du Rat vous allez forcément être le signe le plus chanceux de l'année 2020. Que nenni.

2020 pour votre signe

- Rat : d'après les traditions astrologiques chinoises, les natifs du signe célébré pendant une année sont en général les moins chanceux. Pas de chance pour les natifs du Rat qui auront l’impression qu'un nuage de malchance flottera au-dessus de leurs têtes.

- Buffle : le Buffle devrait connaître de belles opportunités mais il s'agit d'un signe têtu qui pourrait avoir quelques difficultés avec l'élément Métal, très rigide, qui domine l'année 2020. Attention à ne pas foncer tête baissée.

- Tigre : les Tigres vivront de très belles aventures et pourront explorer des terres encore inconnues cette année. C'est la période idéale pour prendre des risques (sans être aveuglés par une confiance en soi excessive).

- Lièvre : l'esprit d'initiative du Rat pourrait effrayer les Lièvres qui préfèrent souvent la paix et la quiétude d'un avenir tracé et confortable. Le Rat aura une excellente influence sur votre vie sentimentale.

- Dragon : la chance sera de votre côté cette année, en particulier sur le plan professionnel. N’hésitez pas à démontrer tous vos talents pour trouver la gloire. Le travail devrait cependant prendre le devant de la scène en 2020 et vous pourriez voir vos relations amoureuses souffrir de ce déséquilibre. Ne vous oubliez pas non plus dans le tourbillon du travail.

- Serpent : vous ne serez pas aussi malchanceux que le Cheval cette année mais faites attention, l’année du Rat ne sera pas de tout repos. Restez sur vos gardes et gardez vos collègues et amis proches de vous.

- Cheval : préparez-vous à retrousser vos manches car l’année du Rat va vous jouer de mauvais tours. La chance des années passées arrive à son terme et cette année sera particulièrement difficile. Les astrologues chinois conseillent aux natifs du Cheval de combattre la malchance de cette année en travaillant pour de bonnes œuvres afin d’attirer à vous un bon retour de karma. Si vous n’avez pas de chance en 2020, devenez une chance pour les autres.

- Chèvre : les étoiles ne seront pas très favorables pour les Chèvres. Le temps de la chance de l’année du Cochon est révolu. Vous pourrez contrer la malchance ambiante en vous montrant persévérant. Si vous tombez, relevez-vous et réessayez. Quelques éclairs de chance viendront éclairer votre chemin, chérissez-les.

- Singe : c’est une année mi-figue mi-raisin pour les Singes. Votre carrière devrait connaître des difficultés mais le Rat vous apportera son concours pour l’éducation, la santé et vos relations amoureuses. Attention à ne pas laisser votre irritabilité l’emporter en 2020.

- Coq : bonne année pour les Coqs. Vous pourrez tirer le meilleur des influences bénéfiques du Rat pour votre carrière. Votre vie personnelle sera aussi lumineuse grâce à un foyer et des amis chaleureux. Attention à maîtriser vos émotions et ne pas laisser vos fameuses colères noircir ce tableau.

- Chien : votre loyauté et votre intelligence seront récompensées. De votre carrière à votre vie personnelle, 2020 sera une très belle année et vos amis auront un très beau rôle à jouer. N’hésitez pas à compter sur eux.

- Cochon : après une année du Cochon difficile, cette nouvelle année devrait être bien plus lumineuse. Tournez la page définitivement et embrasser le futur radieux qui s’offre à vous. La deuxième moitié de l’année devrait être particulièrement favorable. Gardez l’œil ouvert pour de belles mais rares opportunités cette année.