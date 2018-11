L'horoscope du 26 novembre 2018

publié le 26/11/2018 à 05:35

Bélier

La réunion au sommet des planètes en Sagittaire se fait en votre faveur et c'est surtout à partir de demain que vous constaterez que les vents sont porteurs. Certes, Saturne est encore en dissonance avec votre Soleil (né fin mars) mais c'est tout juste si vous y serez sensible, tant les astres en Sagittaire augmenteront votre optimisme et vous aideront à avoir une meilleure opinion de vous. Même si Saturne a laissé quelques traces qui tendent à vous rendre plus humble.

Taureau

Mars et Saturne seront en harmonie entre elles et avec vous, surtout né fin avril. Dire que vous serez sûr de vous et de vos décisions est un euphémisme. En fait, vous serez irréductible, d'une incroyable fermeté et vous faire changer d'avis relèvera de l'impossible. Cela peut vous être utile dans votre travail cette semaine, où vous aurez besoin de cet esprit de décision, mais dans votre vie personnelle, veillez à ne pas trop en imposer à vos proches.

Gémeaux

Ce qu'on vous dira aujourd'hui ne sera pas agréable à entendre, 1er décan, ou alors c'est vous qui serez surexcité et qui aurez tendance à dire/faire des bêtises. Ce n'est que la suite de ce qui se passe depuis quelques jours et vous met la tête à l'envers ! Vous aurez tendance à vous voir comme une victime et ce sera peut-être vrai, mais il est possible aussi que vous exagériez de beaucoup ce que vous avez à reprocher aux autres, aussi essayez de rester dans une juste mesure.

Cancer

Vous êtes plutôt favorisé, surtout né au début du signe. Vénus retrouvera le Scorpion dimanche prochain et vos amours reprendront de belles couleurs. Cependant, si vous êtes né après le 18 juillet, votre vie ne sera pas un long fleuve tranquille jusqu'à dimanche ! La dissonance entre Vénus et Uranus sera exacte à partir de jeudi et il y a des chances pour que la situation soit très énervante à vivre étant donné que vous subissez un stress qui s'accumule depuis plusieurs jours.

Lion

Vous serez totalement en phase avec la conjoncture à partir de demain. Votre signe est bien aligné avec le Sagittaire et il y a des chances pour que vous brilliez ! Créatif, vous aurez de bonnes idées, mais quelques difficultés à les imposer à cause d'une personne qui ne vous fera pas confiance ou qui critiquera systématiquement ce que vous direz ou ferez. Mais Jupiter vous donne la Force et vous finirez par effacer cet obstacle gênant (né fin juillet surtout).

Vierge

Le stress est encore là aujourd'hui, il y a trop de conflits autour de vous pour que vous vous sentiez bien. Mais ça devrait se calmer à partir de demain, 1er décan. Disons que la phase " aigue " sera passée, mais que Jupiter restant au même endroit jusqu'au 23 décembre, il y aura certainement de la paperasserie à gérer, peut-être des rendez-vous avez des médiateurs, des avocats, de juges... Parce qu'en fait, il faut que vous rentriez dans vos droits.

Balance

Vous, ce sont les bons côtés de la conjoncture que vous remarquerez cette semaine, vous serez très agréablement occupé, 1er décan, et tout progressera. Qu'il soit question de vos affaires, d'une relation, ou encore d'un déplacement à effectuer, d'une demande à faire, vous aurez de toute manière le vent en poupe. Sauf peut-être né début octobre (à cause de Saturne), il y a un fond de tristesse ou de culpabilité en vous, mais c'est en train de passer.

Scorpion

Mars, votre planète, vous envoie de bons influx après vous avoir cassé les pieds pendant des mois, 1er décan. Du coup, vous êtes plus positif et constructif. Et avec Mars pour alliée, vous prenez les bonnes décisions et avez la volonté nécessaire pour effectuer votre travail et même en éprouver du plaisir. Cela dit, avec Mars vous serez également très séducteur (trice) et ne laisserez pas passer une occasion de faire du charme de manière un peu offensive.

Sagittaire

La semaine se terminera mieux qu'elle ne commence. 1er décan, vous avez quelque chose à dire et vous n'irez pas par quatre chemins, vous serez trop agressif. Peut-être parce que vous n'aimez pas ce que vous aurez à dire ? Sachant que Mercure est dans votre signe et qu'elle est en mauvais rapport avec Mars, vous pourriez vous fendre de quelques méchancetés ! On en entendre... Et comme Jupiter est tout près, il se peut que vos propos soient injustes, ou qu'on se montre injuste avec vous.

Capricorne

Votre signe n'est pas très valorisé cette semaine, sauf par Mars qui vous impose de faire plusieurs choses en même temps et d'être partout à la fois. Auriez-vous le don d'ubiquité ? C'est en tout cas ce que la vie vous demandera et il faut dire que, connaissant votre besoin de concentration, vous ne serez pas forcément à l'aise. D'autant plus que vous ne serez peut-être pas en grande forme, certaines douleurs ou autres problèmes de santé pouvant refaire surface.



Verseau

Le Soleil est conjoint à Jupiter et à Mercure, si vous êtes né fin janvier il y a de grandes chances pour qu'un projet très excitant prenne de l'importance. Vous êtes béni par les astres en ce moment, à moins d'un thème de naissance contraire (ascendant 1er décan des Poissons ou Vierge, par exemple). 3e décan, Vénus est encore en harmonie avec vous toute la semaine si vous êtes né après le 14 février, c'est une occasion de vous faire aimer/apprécier de ceux qui vous entourent !

Poissons

Dans votre signe, Mars bombarde le Sagittaire tous azimuts ! Cette semaine encore soyez très attentif à ne pas dire ou faire des choses que vous regretterez. Ne prenez pas de décision définitive et si on vous met des bâtons dans les roues, confrontez à son comportement la personne qui est responsable : parlez-en à d'autres, mais devant elle (ou lui), de manière à lui faire honte. Cela dit, pour que ça marche, il faut que vous-même soyez blanc-bleu, que vous n'ayez rien à vous reprocher.