L'horoscope du 27 février 2017

publié le 27/02/2017 à 06:29

Bélier

Dès demain ça va barder et probablement jusqu'à jeudi ; vous serez une vraie tornade mue par un forte détermination de rétablir une vérité, et même parfois votre honneur ; 3e décan notamment. Mars est encore chez vous toute la semaine (né après le 12 avril) et son opposition avec Jupiter est un classique : vous êtes victime d'une injustice, ou alors totalement intolérant à l'autorité et cela se retourne contre vous. Donc, prudence, si vous sentez que vous allez péter un plomb, allez faire un tour...

Taureau

Vous serez la douceur et l'empathie incarnées, surtout si vous êtes du 2e décan. Tout le monde sans exception vous paraîtra digne d'être sauvé du mauvais sort. Peu importe si l'autre veut être sauvé ou non, vous y mettrez toute votre énergie, une énergie qui ne se montre pas mais qui est basée sur une très forte détermination. Et personne ne pourra se mettre en travers de votre route. Par ailleurs, une discussion, une négociation sont au menu, gare à la manipulation, aux faux-semblants.

Gémeaux

Attention, 2e décan né après le 2 juin, la dissonance de Neptune est activée par 2 fois cette semaine ; ne tirez pas de plans sur la comète dans le domaine du travail. On peut vous promettre monts et merveilles, restez très réservé : avec Neptune, l'illusion est reine et les désillusions s'en suivent. Mais vous pouvez aussi lâcher prise par rapport à un travail que vous avez et qui vous ennuie prodigieusement. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive : difficile de se stabiliser avec Neptune...

Cancer

Un dialogue positif cette semaine pour les natifs de juin. En revanche, né après le 14 juillet, il y a un grand désordre dans votre vie mais ça ne va plus durer très longtemps. L'actuelle opposition entre Mars et Jupiter, active depuis quelques jours, vous met en conflit avec une autorité ou vous oblige à agir de manière autoritaire sans tenir compte des règles et des lois en vigueur. Il vous faut beaucoup de courage pour affronter la situation, une situation qui peut vous sembler extrêmement injuste.

Lion

Une semaine profitable à tous les niveaux, surtout 2e et 3e décan. En revanche, c'est plus flou pour ceux de juillet qui seront face à des interlocuteurs très fuyants. Ou qui vous mentiront, vous raconteront des histoires. Vous serez donc le plus méfiant possible, notamment à partir de mercredi. Mais j'ai bien peur que toute la semaine soit un peu pourrie pour vous sur le plan relationnel (1er décan toujours). L'ambiance changera à partir de vendredi et c'est le 2e décan qui s'y collera.

Vierge

Ce n'est pas la meilleure semaine de l'année, 2e décan ; né après le 3 septembre, soyez méfiant, réservé, en retrait face à ceux qui veulent soi-disant votre bien. Ou qui vous font une proposition qui vous semble être à votre avantage : il y a un loup ! Mais c'est probablement quelque chose que vous connaissez, qui est déjà arrivé et qui pourrait se reproduire ces jours-ci si vous n'y prenez pas garde. Vous êtes averti : ne vous laissez surtout pas manipuler par des beaux parleurs.

Balance

Né après le 13 octobre, cette semaine est vraiment trop énervante ! Vous êtes face à quelqu'un ou parfois à un organisme, dont vous pensez qu'il veut avoir votre peau. Et ce n'est pas faux ! S'il s'agit d'un organisme, il vous réclame des sommes improbables et que vous ne pouvez pas payer... S'il s'agit d'un partenaire, professionnel ou sentimental, il semble qu'il cherche à vous pousser à bout et à vous faire exploser. Et il/elle pourrait bien y parvenir !

Scorpion

En toute circonstance cette semaine et en particulier dans votre travail ou vos activités quotidiennes, privilégiez le dialogue. Même si vous méprisez votre interlocuteur et que vous avez l'impression de vous abaisser à discuter avec lui. De toute façon cela vaudra mieux que d'employer la force ; celle-ci ne doit être qu'un dernier recours et encore. Ce n'est pas vous qui devez l'utiliser, mais vous pouvez demander à des personnes autorisées et qualifiées de parler ou d'agir à votre place.

Sagittaire

Né après le 2 décembre, tous aux abris ! Par deux fois, Neptune vous fera vaciller sur vos bases, c'est-à-dire que vos certitudes sur vous-même seront ébranlées. Comme elles le sont d'ailleurs depuis des mois à cause de la dissonance que Neptune vous envoie, laquelle est activée cette semaine par le Soleil (vos buts) et par Mercure (vos échanges). Ne soyez pas dans le déni par rapport à la situation, faites-y face même si ce que vous voyez vous déplaît profondément.

Capricorne

On vous dit solide comme le roc et parfois insensible. Mais cette semaine, cette apparente insensibilité vous sera très utile. Ce sera une sorte d'armure protectrice. Surtout si vous êtes du 3e décan, né après le 11 janvier : jusqu'à vendredi, Jupiter et Mars s'opposent en regard de votre décan, alors qu'Uranus est de la partie. L'aspect est actif depuis quelques jours et vous êtes au bord de la crise de nerf. Il faut prendre une décision cette fois et ne pas reculer. Vous pouvez le faire !

Verseau

La conjoncture n'a que peu d'influence sur vous et si elle en a, elle se révèle positive pour votre 3e décan, qui saura profiter des circonstances pour avancer ses pions. Vous êtes malin et votre réactivité sera vraiment une force que d'autres ne possèdent pas. Bravo ! Seuls les natifs du 1er décan seront un peu dans le brouillard à cause de Mercure en Poissons : vos échanges n'aboutiront à rien de constructif jusqu'à vendredi. Après, vous retrouverez des conditions normales.

Poissons

Bon anniversaire. Né cette semaine, il y a une rencontre Soleil/Neptune après mercredi, aussi attention à tout ce qui brille, tout ce qui est trop gentil et manipulateur. Mais je pense que vous êtes au courant de ce dont je parle, sinon vous êtes dans le déni ! Pour vous sortir des filets de Neptune, c'est tout un travail sur vous-même qu'il faut faire, un travail qui vous demande des prises de conscience par rapport à la réalité et une sagesse : celle d'éloigner le fauteur de trouble (lui ou elle).