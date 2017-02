L'horoscope du 25 février 2017

publié le 25/02/2017 à 08:32

Bélier

Gare à la distraction, aux erreurs de lecture, d'écriture et surtout aux lapsus qui ne manqueront pas d'émailler vos conversations. 1er décan jusqu'au 3 mars. Il peut également y avoir du mensonge dans l'air, que cela vienne de l'un de vos interlocuteurs ou que vous-même soyez obligé de travestir la vérité. Mais vous n'aimez pas ça, votre signe étant franc et sincère il n'est pas adepte du mensonge ! En revanche, votre créativité sera au top.

Taureau

Bravo, avec Mercure en Poissons vous serez le meilleur dès que vous aurez des conseils à donner ou une aide à offrir. Donc, vous serez indispensable ! En outre, si vous avez des projets à mettre au point, c'est le bon moment (1er décan jusqu'au 3 mars) : votre sens de l'anticipation est accentué et vos idées seront très inspirées, généreuses et charitables. Et la semaine prochaine sera top pour le 2e décan grâce à la rencontre entre Mercure et Neptune.

Gémeaux

Votre feeling vous dira qu'on vous ment, qu'on veut vous manipuler, mais pour une fois ne l'écoutez pas et critiquez vos intuitions ; elles peuvent être fausses. Mercure en Poissons peut se révéler très trompeuse et les erreurs de jugement sont fréquentes avec elle. 1er décan jusqu'au 3 mars. 2e décan, il faudra être très vigilant la semaine prochaine car c'est en amour que vous risquez de vous tromper ou d'être victime d'un séducteur de bas étage.

Cancer

Mercure est très bien disposée et aura plusieurs rôles à jouer, mais sur une courte période. En premier lieu, des détails du quotidien s’avéreront chanceux. Des banalités le plus souvent, mais elles vous indiqueront que vous êtes dans une bonne période (1er décan jusqu'au 3 mars). Il pourra aussi être question d'un voyage à faire ou d'un déplacement ces jours-ci. Certains feront également une bonne affaire, qui flattera leur image.

Lion

Mercure en Poissons, signe d'Eau, ne vous plaira pas trop. Vous ne verrez pas aussi clair que d'habitude dans le jeu de vos adversaires ou concurrents. Cela ne durera qu'un jour ou deux pour chacun mais sur le moment cela vous gênera car votre interlocuteur vous semblera " illisible ". Peut-être même qu'il ou elle vous cachera volontairement des choses et c'est ce que vous détestez le plus car vous n'aimez pas qu'on vous prenne pour un pigeon.

Vierge

Mercure s'oppose à vous et vous invite à être à l'écoute des autres, à faire des compromis, à ne pas chercher à imposer vos idées sans aucune concertation. Bref, vous ne pourrez pas faire les choses dans votre coin, ni même établir des diagnostics ou trouver des solutions sans le concours de ceux qui vous entourent. Ou d'un binôme avec qui vous travaillez. Laissez le ciel faire, ses intentions sont bonnes, en tout cas 1er décan pour l'instant.

Balance

Un soupçon de magie dans votre quotidien ? Peut-être, mais pas toujours. Plus prosaïquement, vous risquez même d'attraper froid et d'être mal fichu. 1er décan, jusqu'au 3 mars. Mais avec Mercure en Poissons, qui est très rapide, rien ne dure... Alors ça ne sera probablement pas quelque chose d'important. Vous pouvez aussi avoir un travail un peu compliqué à faire, et qui vous demandera d'utiliser votre intuition, votre feeling. Et vous en avez des tonnes !

Scorpion

Mercure en Poissons va vous être utile pour booster votre créativité et vous donner des idées de génie. Les relations avec les enfants seront aussi au top. La planète est très bien placée par rapport à vous et va, en plus, faire de bons aspects la semaine prochaine. Donc tout ce qui est échange, communication, rendez-vous et petits déplacements sera favorisé pendant quelques jours (1er décan jusqu'au 3 mars). Surveillez-vous, par moments vous pourriez avoir des propos un peu trop critiques avec certains.

Sagittaire

Vous aurez beaucoup à dire, à écrire, à lire et même peut-être à mémoriser, mais dans un temps très court ; il va donc falloir vous mobiliser un peu. 1er décan jusqu'au 3 mars... Cela dit, avec Mercure il s'agit souvent de petites choses, mais comme il y en a plusieurs en même temps, cela ne vous arrange pas et vous avez vite l'impression d'être débordé. Par ailleurs, il peut y avoir un déplacement dans la famille, ou quelqu'un de la famille qui vient chez vous.

Capricorne

Votre humour pince-sans-rire sera votre plus grande force dans les prochains jours et donnera du piment à vos conversations, professionnelles ou non. Vous aurez également la possibilité de traiter plusieurs sujets à la fois, ce qui n'est pas toujours facile pour le Capricorne qui a besoin de se concentrer et déteste se disperser. Encore une fois, ce sera une force qui vous permettra de vous débarrasser rapidement de tâches très peu importantes.

Verseau

Vous aurez à discuter d'argent, mais très vite vous trouverez cela totalement inintéressant, et même indigne de vous. Un truc de marchand de tapis... Essayez malgré tout de vous accrocher, histoire de ne pas vous faire rouler dans la farine par un interlocuteur plus malin que vous dans ce domaine. Essayez de ne pas vous dire que vous êtes au-dessus de " ça ", ce " ça " faisant quand même tourner le monde.

Poissons

Si vous voulez qu'on vous entende, qu'on vous comprenne, soyez clair et net dans vos explications ; n'attendez pas qu'on devine la fin de vos phrases. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vous êtes tellement " branché " sur vos interlocuteurs que vous êtes persuadé qu'ils le sont aussi et qu'ils devinent ce que vous avez en tête. Mais non, c'est une erreur. Surtout qu'avec cette planète chez vous, il va y avoir des discussions, des négociations, etc.