L'horoscope du 22 novembre 2018

publié le 22/11/2018 à 05:50

Bélier

Une excellente configuration qui va sensiblement vous alléger du fardeau qui pèse sur vos épaules si vous êtes né fin mars. Vous allez reprendre confiance, cette confiance que tout le 1er décan a plus ou moins perdue lors de l'entrée de Saturne en Capricorne fin 2017. En outre, vous avez sûrement vécu des moments difficiles, vexants, où vous étiez à peu près seul contre tous. Cela se termine et le Sagittaire, avec le Soleil et Jupiter dans le signe, va vous faire du bien au moral.



Taureau

On ne peut pas dire que la période Sagittaire soit la plus agréable de votre année, c'est l'heure des dépenses pour les cadeaux et surtout de la clôture des exercices. Si vous avez une affaire à vous, bien sûr. Mais c'est souvent le cas pour le Taureau, qui apprécie de n'avoir de comptes à rendre à personne, juste à l'administration fiscale. Et encore, vous n'aimez pas ça ! Par ailleurs des personnes envieuses et jalouses pourraient chercher à vous mettre des bâtons dans les roues.

Gémeaux

L'union fait la force, c'est ce que dit le Sagittaire qui est fortement influent. Mais il y a un souci pour le 1er décan, avec l'un de vos supérieurs ou avec votre conjoint. Cela ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé avec l'arrivée de Jupiter puis de Mars en Sagittaire et c'est boosté par l'entrée du Soleil dans ce signe. Il est face à vous, il représente les autres et le monde extérieur en général : tout ce qui n'est pas vous ! Ces autres, ou votre conjoint, sont donc le noeud du problème actuel.

Cancer

Le Sagittaire est en vedette, c'est le secteur du zodiaque qui représente votre travail. Vous allez avoir l'opportunité de vous faire davantage respecter. On pourrait vous confier un poste plus important, par exemple, ou des responsabilités supplémentaires qui vous donneront droit, bien sûr, à une rémunération en plus. Toutefois, si Jupiter joue un mauvais rôle, attendez-vous à des mésententes plus ou moins importantes avec des collègues, des collaborateurs ou des employés.

Lion

Vous avez un bon alignement de planètes, 1er décan jusqu'au 23 décembre. Profitez-en et ne laissez pas passer les occasions de vous mettre en valeur. C'est un peu compliqué avec la dissonance entre Mars et les deux astres en Sagittaire, mais vos tourments seront terminés la semaine prochaine et vous aurez toute liberté pour faire la preuve de vos talents et même parfois pour vous exposer sur une scène, ou exposer vos oeuvres si vous êtes artiste peintre, sculpteur, etc.

Vierge

1er décan, vous êtes en total désaccord avec un membre de votre famille ou avec l'un de vos supérieurs. Ne cherchez surtout pas à prendre la personne en faute, cela pourrait se retourner contre vous. La conjoncture est compliquée jusqu'au début de la semaine prochaine et vous la supportez déjà depuis quelques jours. C'est accentué avec l'entrée du Soleil en Sagittaire aujourd'hui, aussi va-t-il falloir prendre sur vous pour ne pas alimenter un éventuel conflit.

Balance

1er décan, vous avez à présent plusieurs atouts dans votre poche pour multiplier vos activités et réussir. Né début octobre, patience, ça va se débloquer rapidement. Vous êtes encore gêné (et parfois plus) par la dissonance que Saturne forme avec votre Soleil et qui vous empêche d'atteindre vos buts. Mais elle est en passe de se terminer et ce sera fait après le 20 décembre. Donc un peu de patience, même si vous en avez marre d'attendre, ce qu'on peut comprendre !

Scorpion

Nous l'avons déjà vu, le Sagittaire est votre secteur d'argent, celui-ci sera donc l'objet de tous vos soucis ou de tous vos bonheurs, selon la volonté de Jupiter. Si la planète était bien disposée le jour de votre naissance, l'argent rentrera facilement ou alors vous ferez un achat conséquent dont vous serez content. Dans le cas contraire, vous aurez du mal à garder votre argent et vos fins de mois ne seront pas faciles. Mais les deux possibilités peuvent alterner, surtout 1er décan.

Sagittaire

Bon anniversaire à tous. Votre année démarre fort, vous avez probablement une raison très valable d'être en colère contre vous-même ou contre votre famille, la vôtre ou celle qui vous entoure au travail... Il y a un gros orage dans l'air. A moins que vous ne déménagiez et même que certains soient en passe d'être expulsés d'ici quelque temps, selon une décision de justice. Mais il peut aussi y avoir un pataquès en famille à cause d'un bien immobilier à partager, à vendre, etc.

Capricorne

Le Sagittaire est votre 12ème secteur, il booste votre intuition, votre réceptivité, à vous de vous en servir si vous le désirez, mais ce n'est pas facile pour le Capricorne. Vous vous méfiez de tout ce qui n'est pas rationnel, préférant le raisonnement pur et dur à ce que vous sentez ou ressentez. Et pourtant, l'intuition est la plus forte, elle est à la base de toutes les innovations, de toutes les inventions passées et futures. Essayez de la faire travailler le plus possible, nous en avons tous !



Verseau

Enfin une bonne période, pleine d'espoirs et de projets qui vont pouvoir se concrétiser. Mais ça ne se fera pas tout seul, d'un coup de baguette magique. Le Soleil et bien conjoint à la planète de chance, dans un secteur de chance pour le Verseau, mais les deux sont en bisbille avec Mars et c'est justement ce qui laisse penser qu'il faut vous mobiliser et ne pas lâcher prise en route. De plus, il y a certainement une question d'argent à régler le plus vite possible.

Poissons

Comme je vous le dis depuis quelque temps, la gestion de vos problèmes avec l'autorité sera au centre de vos préoccupations, 1er décan jusqu'au 23/12. Cela dit, la dissonance qui met actuellement le feu aux poudres (celle de Mars) ne sera plus active la semaine prochaine, cela devrait donc se calmer. Mais tant que Jupiter sera au zénith (1er décan toujours), il faut vous assouplir et ne pas être sans cesse en contradiction avec votre hiérarchie, ça finirait mal. Personne n'est irremplaçable.