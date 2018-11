L'horoscope du 24 novembre 2018

publié le 24/11/2018 à 07:45

Bélier

Un bon samedi, sous l'égide de Mercure. Vous aurez un humour parfois un peu vache, mais on appréciera votre vivacité d'esprit et votre sens de l'observation. C'est valable pour le 1er décan qui, dans un autre domaine, va devoir patienter pour obtenir un résultat ou recevoir un papier officiel. 3e décan, la dissonance entre Vénus et Uranus qui s'est installée jusqu'au 7 décembre risque de vous voir retourner votre veste par rapport à un choix que vous avez fait il y a quelque temps.

Taureau

La pleine Lune étant toujours active, ce sont encore les histoires d'argent qui vous préoccuperont aujourd'hui. En parler avec vos proches atténuera vos craintes. Vous pourrez faire le point sur les projets qui sont en cours et nécessitent que vous mettiez de votre argent. Mais le problème n'est peut-être pas dans les moyens, beaucoup les ont (le Taureau déteste manquer), mais dans le fait que vous voudriez réduire les coûts au maximum, alors que cela ne semble pas être possible.

Gémeaux

3e décan, dans votre signe la Lune s'aligne avec Vénus, ce qui vous promet une belle journée, où vous saurez comment faire pour oublier tous vos soucis. Vous ne penserez qu'à vos plaisirs, à vos amours si vous êtes à deux, mais l'argent pourrait aussi faire irruption dans vos pensées, certains d'entre vous espérant très fort une prochaine rentrée qui leur permettrait de respirer. Il faudrait quand même que vous songiez à revoir votre comportement avec l'argent et à ce qu'il représente pour vous.

Cancer

Vous vous sentirez plus vulnérable que d'habitude, et serez même à fleur de peau, une situation que vous voyez de manière négative vous préoccupant beaucoup. Vous n'en considérez que les aspects les plus contrariants et vous les accentuez en imaginant le pire. Cela concerne surtout ceux du 1er décan qui reçoivent l'opposition de Saturne, plus les dissonances de Mercure, Mars et Jupiter. Ça fait beaucoup, on comprend que vous soyez un peu sens dessus-dessous.

Lion

Le 3e décan est plutôt bien servi par Vénus et par Uranus. Il est donc possible que vous soyez surpris, d'ici le 2 décembre, par une proposition très excitante. L'aspect responsable est déjà actif depuis plusieurs jours et si vous êtes né après le 18 août, vous avez peut-être déjà eu cette proposition, ou rencontré quelqu'un qui vous plaît. Autour du 2 décembre en revanche, les natifs du 1er décan retrouveront un climat de tension qu'ils ont déjà vécu à plusieurs reprises cette année.

Vierge

1er décan, vous avez eu une excellente année mais là vous êtes face à un conflit qui peut être de nature judiciaire et qui vous déstabilise plus qu'il ne devrait. Malgré tout Saturne (la raison) devrait l'emporter et d'ici quelque temps, vous n'aurez plus à vous préoccuper de ce problème. Cela dit, nous l'avons déjà envisagé, il se peut que vous ayez à déménager (perso ou bureau) et il n'y a rien de plus perturbant qu'un déménagement, surtout pour la Vierge qui aime ses habitudes.

Balance

3ème décan, vous serez balloté quelque temps à cause d'un choix à faire concernant le couple ou une association. Cela s'est déjà présenté, mais c'est la dernière fois. En cause, l'opposition d'Uranus qui a fait des allers et retours et est de nouveau en Bélier, face à vous, jusqu'au mois de mars. Mais Vénus se dégagera de son opposition avec cette planète à partir des premiers jours de décembre. Le problème ne sera peut-être pas tout à fait terminé, mais ce sera en bonne voie.

Scorpion

Plus aucune planète chez vous, seule Mars vous envoie de bons influx et c'est le 1er décan qui en profite. C'est le moment de prendre des initiatives, de bouger. N'attendez rien des autres ou de la vie, c'est vous qui devez vous mettre en mouvement pour obtenir ce que vous désirez ; vous le savez, vous avez toujours à vous battre, mais cette fois il n'y a pas d'obstacle en vue, sauf si vous vous montrez négligent du côté de l'argent. Restez très strict sur la question.

Sagittaire

Mercure est la planète du jour, elle rétrograde dans votre 1er décan et vous voit impatient d'obtenir une réponse. Vous l'aurez, mais après le 7 décembre car Mercure va rétrograder jusqu'à cette date et elle sera même repartie en Scorpion ; du coup vous aurez presque oublié cette affaire et serez surpris quand elle reviendra sur le tapis. Et justement, en décembre, la conjonction de Mercure avec Jupiter devrait être très favorable à ce que vous avez en tête.

Capricorne

Au grand dam de vos proches, vous aurez certainement à travailler aujourd'hui et, ne leur en déplaise, vous y trouverez du plaisir. Mais vous en aurez moins demain, nous en reparlerons. Et si vous ne travaillez pas, vous devrez peut-être vous occuper de votre santé, aller chez le médecin pour une visite de contrôle par exemple ; mais vous pouvez aussi y emmener l'un de vos parents ou l'un de vos enfants. Et gare à ce médecin s'il vous donne trop de médicaments !



Verseau

Avec Mercure en vedette, votre plaisir sera de tchatcher, de commenter les infos, d'être au maximum dans une connivence avec votre entourage proche. Vous pourriez aussi avoir le plaisir d'un petit déplacement, encore une fois chez un proche - un frère, une soeur - ou aller visiter un endroit qui vous plaira. Mais le spectacle peut aussi vous attirer, pour vous ou pour vos enfants : cinéma, théâtre, cirque, expositions, si vous vivez en ville vous aurez le choix.

Poissons

Vous reculez, 1er décan, parce que vous avez quelque chose à dire et vous n'osez pas ? Qu'à cela ne tienne, d'une manière ou d'une autre vous y serez obligé. Après le week-end, et même déjà demain, Mercure et Mars seront en bisbille et il faudra sortir ce que vous avez sur le coeur. En famille si cela se passe demain, au boulot si cela a lieu lundi. Et comme Jupiter, Mercure et Mars ne sont pas très éloignées, cela risque d'être chaud ! Vous en prendrez pour votre grade (né vers le 25).