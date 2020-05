L'horoscope du 24 mai 2020

publié le 24/05/2020 à 05:30

Bélier

C'est au tour du 3e décan d'être au premier plan, d'un côté tout baigne sur le plan relationnel, mais de l'autre certains continuent à braver une situation compliquée. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de solution à un problème professionnel... Seul le temps vous permettra de vous sortir de cette situation, mais les planètes actuellement en Gémeaux peuvent vous aider ; des personnes de votre entourage vous donnent de bons conseils que vous auriez intérêt à écouter.

Taureau

1er et 2e décan, la rétrogradation de Vénus vous incite à réfléchir à l'utilité d'un achat ou d'un placement. Mais vos amours peuvent aussi connaître une petite crise. Surtout si vous êtes de ceux qui reçoivent Saturne (nés vers les 21, 22 avril) ou Uranus (nés fin avril). Dans le 1er car, vous vous sentez peut-être frustré, l'autre ne se montre pas très tendre, dans le 2e, il se peut que vous (ou l'autre) ayez envie de reprendre votre liberté et la situation passe par de nombreux hauts et bas.

Gémeaux

La Lune rencontrait Vénus aux petites heures du jour, vous promettant une agréable journée, pourvu que vous ne vous fassiez pas trop d'illusions, surtout né vers le 10 juin. Même si Vénus rétrograde, elle est encore sensible aux influx de Neptune et vous pourriez croire en quelque chose qui n'existe pas. Né autour du 14 juin, Mercure est conjointe à votre Soleil, vous pourriez envisager d'avoir de bonnes nouvelles d'un proche.

Cancer

Vous avez besoin d'être rassuré sur les sentiments de l'autre, c'est dans votre nature, mais ce n'est pas facile en ce moment, votre partenaire pourrait être déstabilisant/e, 3e décan. Vous le sentirez peut-être plus en ce dimanche que les autres jours et si vous voulez que vos relations soient harmonieuses, vous devez arrêter de demander à l'autre de vous rassurer : vous êtes capable de vous rassurer vous-même.

Lion

La rencontre Lune/Vénus indique que vous avez passé une bonne soirée hier et que vous êtes, ce matin encore sous le coup de cet agréable moment, amical ou amoureux. Vous vous levez du bon pied et on peut parier que le reste de la journée sera sur le même modèle, étant donné qu'aucune des dissonances sur votre signe n'est activée. Elles ne le seront pas avant mercredi, nous aurons l'occasion d'en reparler.

Vierge

La conjoncture est claire, d'un côté la dissonance Soleil/Mars crée un problème, de l'autre une harmonie entre Mars et Uranus dit qu'il faut l'affronter avec courage et détermination. Vous aimeriez bien l'éviter, natif de fin août et début septembre, mais votre intérêt est de faire preuve de courage et de monter au front : vous y gagnerez et surtout vous vous sentirez moins dépendant de l'autre.

Balance

3e décan, vous qui semblez un peu angoissé ces temps-ci, une conversation avec un proche va vous donner des indices concrets sur la manière d'atténuer votre anxiété. Vous en évoquerez les causes profondes, elles prennent racine dans votre passé, et vous pourriez soudain faire le lien entre votre situation actuelle et une situation ancienne, même si elles n'ont rien en commun.

Scorpion

La conjoncture crée une petite crise conjugale, de celles que vous appréciez car elles ébranlent les certitudes de votre partenaire et l'incitent à se poser des questions. Vous n'aimez pas que l'autre ait des certitudes, donc vous prendrez une situation banale de votre quotidien, y trouverez un truc qui ne va pas et que vous reprocherez à l'autre. Vous l'obligerez ainsi à se défendre et le ton montera. Ce sera comme un jeu pour vous.

Sagittaire

Si vous avez pu vous libérer pour vous offrir un week-end de repos, ce dimanche sera une des journées les plus agréables de la semaine, surtout pour le 3e décan. Vous avez droit à Vénus, Mercure ainsi que le Soleil face à vous en Gémeaux et cela indique que vous devriez être bien entouré, et même peut-être être tombé amoureux. Si c'est le cas, gardez les pieds sur terre, mais vous êtes plus lucide maintenant que Vénus recule...

Capricorne

Né fin décembre, le bon aspect entre Mars et Uranus peut vous donner envie d'agir en toute liberté, sans vous préoccuper de ce qu'on pense de vous. Un grand pas en avant ! Le Capricorne est malheureusement très sensible au regard des autres, il a du mal à s'en défaire, mais il se trouve qu'Uranus est en bon aspect avec vous et indique que vous pourriez, si vous le voulez, parvenir à ramener cette tendance à la normale.

Verseau

Soyez égoïste aujourd'hui, ne faites que ce que vous avez envie de faire, que ce qui vous procure du plaisir ou vous permet d'être totalement vous-même, sans faux-semblant. Disons que vous aurez la possibilité d'être une meilleure version de vous-même, surtout si vous êtes du 3e décan. Né autour des 12, 13 février, vous pourriez avoir eu une excellente nouvelle et la savourer en ce dimanche.

Poissons

3e décan, je me répète, vous devez être méfiant et laisser le doute s'installer en vous, surtout si vous sentez que quelque chose cloche, notamment né autour du 10 mars. Les apparences peuvent être très trompeuses et d'ailleurs les planètes étant rétrogrades, c'est le bon moment pour vous renseigner, faire une sorte d'enquête sur la personne qui vous a séduit, ou sur celui/celle qui vient du passé et cherche à vous reconquérir.