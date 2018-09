L'horoscope du 18 septembre 2018

publié le 18/09/2018 à 07:33

Bélier

Difficile pour vous de vous plier à l'autorité, mais une chose est indispensable : respecter votre hiérarchie, natif de mars, sinon un problème se représentera. Vous avez déjà vécu une situation semblable en janvier et si vous ne corrigez pas le tir, cela risque d'avoir des conséquences que vous ne souhaitez pas. Mais il est vrai que vous semblez être poussé, stimulé par quelqu'un qui vous tient des propos du genre : " tu ne vas quand même pas te laisser faire ". Ne l'écoutez pas !

Taureau

Vous aurez une petite chance aujourd'hui, une occasion à saisir, mais vous pourriez aussi parvenir à séduire quelqu'un qui vous intéresse, en particulier 1er décan. Né après le 25 avril, Vénus s'oppose à vous et soit c'est vous qui séduirez, soit vous vous laisserez séduire par quelqu'un. 3ème décan, c'est Jupiter qui va s'opposer à vous jusqu'au 8 novembre : si elle est positive, rencontre, mariage ou association sont au programme. Négative : procès en vue, ou déjà engagé depuis des mois.

Gémeaux

Vous qui aimez plaisanter de tout et faire rire ceux qui vous entourent, vous trouverez l'ambiance lourde et vous direz que les autres manquent d'humour. Mais peut-être que votre humour ne sera pas bien à propos et c'est pour cela qu'il ne passera pas ? Avant de vous lancer et de dire des choses que vos interlocuteurs prendraient mal, testez leur capacité à rire de tout, comme vous savez très bien le faire. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde disait Pierre Desproges.

Cancer

Vous aurez tendance à trop vous protéger des autres, ce qui ne peut que vous donner une impression d'isolement, mais vous avez peut-être de bonnes raisons. Il est vrai que, comme hier, Saturne est activée et les choix ou décisions que vous avez à prendre ou qui ont été prises pour vous créent en vous de la nostalgie et des regrets. Du coup, vous vous mettez un peu à l'écart des autres pour ne pas leur communiquer votre spleen, ou pour ne pas avoir à vous expliquer sur vos humeurs.

Lion

Le travail c'est la santé, mais vous n'êtes pas de ceux qui ne font rien pour la conserver. Au contraire, vous êtes un des signes qui se ménage le moins. Comme le Bélier ou le Sagittaire (autres signes de Feu) vous pensez que votre corps est une machine qui fonctionne selon vos volontés et qui absorbe tous vos excès. Alors oui, c'est vrai, quand vous êtes jeune ou si vous faites du sport. Autrement, il se peut que votre corps vous envoie de sérieux signaux, natif de juillet.

Vierge

Vous serez plus sûr de vous que d'habitude, cela accentuera votre autorité naturelle et vous donnera l'avantage lors de vos rendez-vous ou entretiens de la journée. Vous serez mesuré, bien à votre place, et impressionnerez par votre expérience et surtout votre puissance de travail. Par ailleurs, 1er décan né après le 28 août, Vénus est toujours conjointe à votre Soleil et cela ne fait qu'ajouter à votre séduction. Mais elle gère aussi votre argent et il se peut que vous fassiez une bonne affaire !

Balance

Vous serez plus pessimiste que d'habitude si vous êtes de ceux qui ont perdu un boulot. Mais vous avez tort, vous aurez retrouvé un job d'ici novembre, 1er décan ! La planète de la volonté et de la force, Mars, est en harmonie avec vous jusqu'au 10 octobre et si on vous jette par la porte, vous rentrerez par la fenêtre ! Allez-y, foncez (natif de septembre donc) vous allez retrouver quelque chose à la faveur d'un hasard ou grâce à un ami et vous démarrerez rapidement une nouvelle aventure.

Scorpion

Il y aura du positif aujourd'hui, même pour le 1er décan grâce à une personne qui vous manifestera son amitié. Ne soyez pas désabusé, ça fait du bien non ? Vous en avez vraiment besoin, aussi ne minimisez pas la gentillesse de certaines personnes, ne leur attribuez pas des intentions qu'elles n'ont pas pour vous donner des raisons de les rejeter. Par ailleurs, 3e décan, Lune et Mercure se préparent à être en phase, il se peut que vous ayez un rendez-vous ou une explication qui se passera bien.

Sagittaire

Ce n'est pas aujourd'hui, avec la Lune en Capricorne, que vous ferez des folies, d'autant plus que Saturne vous demande de vous restreindre, natif du 1er décan. Cela fait déjà plusieurs mois, voire un an, et ça va bientôt cesser quand Saturne s'occupera de votre 2ème décan (décembre). Si vous avez bien suivi ce que vous demandait Saturne, vous aurez peut-être fait des économies, ou mieux compris comment vous deviez gérer votre argent ou canaliser davantage vos forces.

Capricorne

Pas facile pour vous d'être souriant et amène quand la Lune est chez vous ; elle active votre côté pessimiste et votre besoin de vous protéger des autres. Cela dit, il est possible qu'on vous demande beaucoup aujourd'hui et vous avez beau être très travailleur et consciencieux, il y a des moments où trop c'est trop ! Si vous êtes né autour du 9 janvier, il y a un problème d'autorité excessive, voire de harcèlement. Soit vous le subissez, soit on vous reproche de le faire subir aux autres.

Verseau

Attention à ne pas avoir trop la tête dans les nuages, vous avez des contrariétés 1er décan et il se pourrait que vous ratiez la marche, ou que vous fassiez une erreur. Pour les autres Verseau, il s'agira de garder la tête sur les épaules et de ne pas oublier quelque chose, un rendez-vous par exemple ou un objet dont vous avez besoin pour votre travail. Il se peut aussi, 2e décan, que vous soyez un peu fatigué aujourd'hui, la faute à une nuit qui n'aura pas été reposante peut-être.

Poissons

Le climat sera très amical pour la plupart d'entre vous, cependant le 1er décan pourrait avoir un petit contentieux avec un collègue, difficile à exprimer. Cela vient, comme toujours, de votre crainte de ne pas être aimé si jamais vous dites ce que vous pensez. Mais à force, vous accumulez des énergies qui sont négatives et qui ne peuvent que vous fatiguer car vous ne disposez pas de votre quantité d'énergie normale. Croyez-moi, personne ne vous détestera parce que vous serez franc du collier.