L'horoscope du 22 février 2020

publié le 22/02/2020 à 05:30

Bélier

Avec la dissonance Vénus/Jupiter vous pourriez être bien plus cool que d'habitude, et même trop cool. C'est-à-dire que vous négligerez les règles qu'impose la vie en société, ou les valeurs qui sont les vôtres. Vous vous direz que pour une fois ce n'est pas grave... Pourtant, vous vous étiez juré de ne pas dépasser les limites... Il semble que l'aspect joue aussi sur votre vie amoureuse où vous pourriez être déçu par quelqu'un que vous placiez sur un piédestal.

Taureau

Laissez passer vos rêves, 1er, 2ème décan, mais pas trop non plus. Certains pourraient avoir un sentiment de toute-puissance devant le succès qu'une de leur mission remporte. Plutôt doux de nature, vous avez en ce moment des comportements un peu trop dirigistes, vous prenez des décisions à la place des autres, sans leur demander leur avis, persuadé que vous ne cherchez que leur bien ; et c'est sûrement vrai. Mais que faites-vous de leur liberté de choix ?

Gémeaux

En principe, vous ne serez pas dérangé par le désaccord entre Vénus et Jupiter, sauf que vous ne vous mettrez pas de limites côté dépenses, si vous êtes du 2ème décan. Vous vous ficherez de ce qui peut arriver si vous allez trop loin, seul comptera le plaisir immédiat. Difficile de vous raisonner dans ces moments-là ! Toutefois, cet aspect peut avoir d'autres effets, comme de vous inciter à vous emballer sur le plan amoureux.

Cancer

Si vous avez entamé un processus pour vous associer avec quelqu'un, il se pourrait que vous n'ayez pas fait le bon choix. Ce n'est pas le moment de foncer, au contraire. Mieux vaut prendre un peu de retard mais être sûr d'avoir la bonne personne à vos côtés ; et cela vaut aussi pour l'aspect amoureux ou amical de votre vie ! Cette personne en question semble être très égoïste, beaucoup trop centrée sur lui ou elle-même et pourrait se servir des autres.

Lion

Ne faites pas vos choix trop vite en ce moment, surtout 2ème décan né autour des 10, 11 août, mais c'est valable à minima pour tout le signe. Tout doit être réfléchi cette année. Vous n'avez pas intérêt à mettre en avant le Feu de votre signe car sa force ne peut que se heurter à l'inertie ou la mauvaise volonté des autres, en particulier au travail. C'est le domaine-phare de l'année et vous n'avez pas intérêt à imposer des décisions sans concertation.

Vierge

Vous êtes modéré de naissance, sauf ascendant en signe de Feu, et encore. Il y a toujours un domaine où on peut faire confiance à votre bon sens et à vos capacités d'analyse. Utilisez-les dans le domaine financier, où vous pourriez avoir fait un mauvais choix ou être en passe d'en faire un. Et si c'est le cas, soyez objectif, ne cherchez pas de bonnes raisons pour vous mentir à vous-même et vous dire que vous avez bien fait. Reconnaissez votre erreur et revenez sur vos pas.

Balance

Fin du 2ème décan, Vénus et Jupiter vous disent qu'un partenaire, professionnel ou affectif, ne se conduira pas très bien avec vous. Remontez-lui les bretelles, n'hésitez pas et tant pis si vous avez l'impression que cette personne vous en veut et que - dans votre imagination - vous pensez qu'il ou elle ne va plus vous aimer. Si c'est un proche, il n'y a aucun risque et si c'est dans le travail, ne faites pas de sentiments sinon vous n'avancerez jamais.

Scorpion

Il se peut que vous soyez obligé de côtoyer quelqu'un que vous n'appréciez pas, peut-être parce que cette personne déclenche en vous des sentiments négatifs. Il ou elle pourrait être en rivalité avec vous, jaloux de vous, et essayer de vous monter contre quelqu'un avec qui vous avez une bonne relation en ce moment (2ème décan, né autour du 10 novembre). Le mieux, et vous savez faire, c'est d'être totalement indifférent aux agissements de cette personne.

Sagittaire

Vous avez reçu de l'argent, une prime, un bonus ? Faites un petit effort pour ne pas tout dépenser et en mettre de côté. Oui, je sais, c'est beaucoup vous demander 2ème décan. Certains se sont mis dans une situation instable dans ce domaine de l'argent et il faut peut-être, pendant quelque temps, tenter de mettre d'en mettre de côté afin de rétablir votre équilibre financier. Cela dit, vous pouvez aussi manquer d'équilibre dans le domaine amoureux.

Capricorne

2ème décan, vous êtes encore sur cette question d'argent dont nous parlions hier, vous l'attendez impatiemment parce qu'il servira, peut-être, à faire des travaux chez vous. Ou à embellir votre décoration à l'aide de meubles ou d'objets que vous avez repérés et désirez acheter. Cela devrait pouvoir attendre que vous ayez touché cet argent qui vous est dû et qui tarde, à cause de la rétrogradation de Mercure. Elle freine toutes les transmissions.

Verseau

La Lune étant chez vous, 2ème et 3ème décan, veillez à ne pas vous faire des idées dans le domaine amoureux. Vous pourriez croire en quelque chose de totalement utopique. Soyez patient, l'amour va s'inviter dans votre vie (selon des formes très diverses en fonction de votre thème personnel) quand Vénus va s'installer en Gémeaux : elle y restera du 3 avril et le 7 août. Et celui qui tombera le plus facilement amoureux c'est le premier décan (avril ou juin).

Poissons

Vénus et Jupiter n'étant pas en bonne relation, vous aurez tendance à manquer de limites, à demander aux autres et à la vie plus qu'ils ne peuvent vous donner. Vous serez trop gourmand, surtout 2ème décan né autour des 8 et 9 mars, comme on dit : vous aurez les yeux plus gros que le ventre. Le 1er décan, lui, est plutôt en veine en ce moment : le bon aspect Soleil/Uranus vous fait prendre conscience de votre belle évolution.