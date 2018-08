L'horoscope du 20 août 2018

publié le 20/08/2018 à 07:05

Bélier

Vous aurez certainement besoin d'une validation ou d'un accord, voire de vous entendre avec quelqu'un à propos d'un contrat ou d'une offre. 2e décan surtout. Et vous avez des chances que ça marche étant donné que Vénus se trouve face à vous et facilite tout ce qui est proposition, demandes, offres etc. En outre, Mercure (échanges) est bien placée et facilite tout dialogue, toute négociation. Seuls ceux des 18 et 19 avril auront du grain à moudre (jusqu'au 11 septembre).

Taureau

L'entrée du Soleil en Vierge ce jeudi correspond à une période où vous allez remonter la pente si vous êtes du début du signe et que vous avez eu des déboires. Probablement à cause d'Uranus, conjointe à votre Soleil si vous êtes né entre le 20 et le 24 avril, et c'est d'un virage à 180° dont il est question. Mais la sage Saturne sera également en harmonie avec le Soleil en Vierge et tout le côté raisonnable du Taureau et de la Vierge calmera Uranus par la force !

Gémeaux

2ème décan, il est important que vous preniez vos contacts et rendez-vous cette semaine car vous avez toutes les chances d'être en bonne position pour un job. Nous l'avons déjà vu, avec la dissonance de Neptune vous ne parvenez pas à tenir, à rester quelque part. Si jamais vous pensez que vos employeurs sont responsables, il faudrait réviser votre jugement et vous regarder agir. En tant que signe double, vous en êtes capable et vous êtes aussi capable de faire votre auto-critique.

Cancer

Chez vous aussi, c'est le 2ème décan qui a la cote ! Et surtout grâce à Jupiter, pour ceux qui sont nés après le 8 juillet. Vous ne vous refusez pas le moindre plaisir. La période est très propice aux joies (naissances), à la reconnaissance de vos talents et à un sentiment assez exaltant de la valeur qu'on vous accorde. Seuls ceux qui sont nés les 21, 22 juillet se font du mouron à cause d'une décision à prendre ou d'une décision qu'on pourrait prendre à leur place. Jusqu'au 11 septembre.

Lion

Une semaine top pour le 2ème décan, avec un rendez-vous dont vous sortirez sûr d'avoir convaincu votre interlocuteur. En vacances, prévoyez de charmants contacts. Vous l'aurez compris, cette semaine est très favorable à tout ce qui est contacts, démarches et échanges : les domaines de Mercure. Elle est en effet chez vous et va prendre plus de force avec l'arrivée du Soleil en Vierge ce jeudi, un signe dont elle est la planète maîtresse. Né autour des 8, 9 août : on reparle d'une affaire datant de fin 2017 ?

Vierge

1er décan, on vous souhaitera votre anniversaire à partir de jeudi matin, mais vous avez déjà deux très bons aspects qui ont pu vous faire beaucoup progresser, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Vous vous découvrez ou vous êtes découvert de nouvelles capacités ou avez changé votre manière de penser (né entre le 23 et le 27 août). 2e décan, Jupiter est un peu trop tentatrice pour vous en ce moment, surtout ne donnez votre confiance à personne, même à la plus belle personne du monde.

Balance

Vénus étant toujours dans votre signe et sans aspect contrariant, vous passerez une semaine des plus agréables et chaleureuses, surtout si vous êtes du 2ème décan. Mercure se rajoute à Vénus et fait circuler les sentiments : vous dites plus facilement ce que vous ressentez ou c'est l'autre qui vous parle davantage d'amour. Quelques petites contrariétés en revanche pour la fin du signe qui reçoit une dissonance de Mars : des travaux chez vous, autour de vous ? Ou un conflit intime ?

Scorpion

Vous ne serez pas mécontent de l'entrée du Soleil en Vierge jeudi, le climat sera plus léger. D'ici là, vous aurez beaucoup à faire et parfois même à supporter 3e décan. Les derniers rayons du Soleil en Lion sont gérés par Mars et cette planète se trouve justement en aspect avec vous, surtout né les 21 et 22 novembre : gare aux polémiques, n'essayez pas de convaincre à tout prix, vous risquez de vous mettre votre interlocuteur à dos si vous insistez trop.

Sagittaire

De l'harmonie, des accords, d'agréables projets, c'est le programme de la semaine du 2ème décan qui va profiter de bons aspects, favorables à vos perspectives d'avenir. Il faut dire que vous allez vers une période clé, avec l'arrivée de Jupiter (votre planète) dans votre signe et que votre 2ème décan en profitera dès fin décembre. Mais si vous êtes né autour des 6, 7, 8 décembre, il faudra alors vous méfier de son aspect avec Neptune qui peut vous faire croire en d'énormes mensonges.

Capricorne

Vous aussi, vous apprécierez l'arrivée du Soleil en Vierge ce jeudi, surtout 1er décan. Mais le 3ème risque d'être patraque ou d'être obligé de mettre le poing sur la table pour se faire entendre ; apparemment on ne respectera pas votre désir, on pourrait vous refuser quelque chose et vous serez obligé d'engager le combat. Et il faudra attendre le 11 septembre, que Mars retourne en Verseau, pour que cela cesse. Côté santé, vous pourriez avoir une douleur osseuse.

Verseau

Des moments valorisants pour le 2e décan, on pourrait vous faire une proposition sur laquelle il ne faudra pas hésiter, même si vous pensez ne pas être à la hauteur. Prenez et vous verrez bien ! Sauf si évidemment il est impératif, par exemple, que vous parliez une langue étrangère et que vous n'en connaissez rien ; à ce moment-là, il faudra être honnête. Mais autrement, le Verseau est capable de tout, il suffit qu'il soit motivé et surtout qu'on croie en lui.

Poissons

Dans l'ensemble, vous n'aurez pas à vous plaindre cette semaine, au contraire. Jupiter et Neptune sont toujours activent et exaltent un sentiment de plénitude, de succès. Mais, avec Jupiter et Neptune on peut avoir tendance à se croire plus fort, plus grand que les autres, bref à prendre le melon. Aussi, gardez les pieds sur terre le plus possible (né autour du 6 mars ); en outre, pour l'instant et à cause de Neptune, rien n'est vraiment consolidé, il faut attendre l'année prochaine (Saturne consolidera).