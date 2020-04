L'horoscope du 2 avril 2020

publié le 02/04/2020 à 05:30

Bélier

Ça barde un peu et même beaucoup pour le 3ème décan, la conjonction Jupiter/Pluton est exacte et amplifie une injustice, un mauvais procès, ou un gros désordre autour de vous. Il peut même y avoir un parfum de scandale, surtout si vous êtes né autour du 14 avril. 1er décan, n'essayez pas de transgresser les consignes, vous en payeriez le prix, le consensus est très strict autour de ces mesures drastiques.



Taureau

Si tout baigne pour le 2ème et le 3ème décan, il n'en est pas de même pour les natifs d'avril, le début du décan semble mal vivre la situation et en exagérer les conséquences. Il est vrai que ce n'est pas facile à vivre pour le Taureau obstiné et persévérant que vous êtes. Ça peut être un vrai défi ! Par ailleurs, né après le 25 avril, vous vous sentez encore trimballé, déstabilisé et sans contrôle sur votre situation.



Gémeaux

Prévoyez une bonne soirée, vous oublierez tout ce qui vous tracasse grâce à l'un de vos proches. 1er décan, il se pourrait que quelqu'un sache vous distraire, vous faire rire. Et c'est précieux en ce moment ! Ça ne veut pas dire que vous allez retrouver votre optimisme, mais de toute façon vous passerez un bon moment de détente et Dieu sait que vous en avez besoin, vous êtes comme un oiseau en cage.



Cancer

Le 3ème décan risque de ne pas apprécier l'attitude de ses proches, il semble que quelqu'un sera dans vos pattes et cherchera à vous dicter sa loi. Vous enragerez, mais vous aurez raison de ne pas accepter ce comportement dictatorial. Maintenant, s'il y a, après, une tentative de conciliation, ne soyez pas non plus dans le refus systématique de tout ce qu'on va vous proposer pour arranger les choses.



Lion

La soirée ne sera pas du gâteau pour ceux du 1er décan, Lune, Mars, Saturne ne seront pas d'accord et la Lune étant chez vous, vos émotions risquent d'être perturbantes. C'est l'opposition de Mars et Saturne qui est encore une fois en jeu pour les tout premiers jours du signe (et même pour les autres parfois) : vous avez un choix difficile et ennuyeux à faire et il peut y avoir un blocage. Essayez d'être plus souple, plus dans le compromis.

Vierge

Ceux qui sont obligés de travailler en auront de bons retours. Sous la forme d'une reconnaissance de leurs qualités, de leurs compétences et de leur puissance de travail. Veillez à ne pas abuser de votre autorité et à ne pas imposer à tous votre désir de perfection, vous vous attireriez d'inutiles inimitiés. Or, vous avez intérêt à vous faire apprécier par les équipes (si elle sont actives, bien sûr).



Balance

Né après le 13 octobre, des transformations, des mutations sont en cours, surtout au sein de votre clan familial ; la situation peut être révélatrice d'un problème de fond, qui vous oblige à changer vos comportements. Il se peut que vous vous soyez aperçu que vous étiez trop " sur le dos " de ceux que vous aimez, conjoint ou enfants, et vous avez donc décidé de faire autrement.

Scorpion

3ème décan, continuez sur la voie que vous avez choisie depuis des semaines, c'est la bonne ! En revanche, né les premiers jours du signe, il faut peut-être changer de route. C'est éventuellement ce que vous disent Mars et Saturne conjointes et en dissonance avec vous. Vous êtes très sensible aux blocages actuels ou à une épreuve qui vous fait perdre votre capacité à réagir comme vous le faites d'habitude.





Sagittaire

Votre planète, Jupiter, est conjointe à Pluton et les problèmes économiques liés à la situation vous touchent de près. Ne vous découragez pas, peut avoir pris beaucoup trop d'importance ces derniers temps. Refuserait-on de vous faire crédit ? Cela concerne surtout le 3ème décan et si vous faites partie de ceux pour qui la conjoncture est positive, il est très possible que vous vous retrouviez en possession d'une grosse somme. Mais vous pouvez aussi décider de vous séparer de certains de vos biens, des choses dont vous n'avez plus besoin.



Capricorne

Jupiter et Pluton sont dans votre 3ème décan et sont en activité aujourd'hui. Vous semblez souffrir davantage de la situation parce que vous n'avez aucun contrôle sur elle. Vous la trouvez presque tyrannique... Pourtant vous n'êtes pas d'une nature rebelle, et en bon Capricorne vous ne détestez pas rester chez vous. Mais peut-être que vous y êtes seul/e et que c'est précisément ce que vous supportez très mal...



Verseau

A l'heure actuelle, le 2ème décan est le mieux loti. Vous vous sentez à l'aise et avez un certain pouvoir sur vos proches, ou ceux avec qui vous communiquez : on vous écoute. Et c'est important pour vous qui, souvent, n'avez pas été écouté dans votre enfance, c'est une sorte de réparation... Mais peut-être exercez-vous un métier d'écoute ? Ce serait logique... Quoi qu'il en soit, aujourd'hui vous serez apprécié et en aurez la preuve.



Poissons

Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit et vous avez raison car il semble qu'on cherche à vous influencer. A moins que vous ne tentiez de faire passer un message par très clair. Il n'est pas assez clair, pas assez défini pour qu'on le comprenne. Si cela vous arrive fréquemment, il serait peut-être bon que vous révisiez votre manière de communiquer... Il arrive en effet que le Poissons soit imprécis dans ce qu'il dit.