L'horoscope du 1er mars 2020

publié le 01/03/2020 à 05:30

Bélier

Né après le 30 mars, vous aurez certainement de lourdes responsabilités jusqu'au 16. C'est d'ailleurs à ce propos que vous risquez d'être en désaccord avec votre chef. Ça ne durera pas toute la période, deux ou trois jours pour chacun, et il faudra vous contrôler si vous ne voulez pas que la situation s'aggrave entre vous et votre boss - ou toute personne détenant une autorité, comme un parent, un professeur, votre médecin...

Taureau

Vous serez volontaire, déterminé et chercherez l'excellence. Du coup, on vous fera confiance et si vous êtes en quête d'un emploi, on sera sensible à votre motivation. Si vous avez déjà un travail, on pourrait vous confier un gros " dossier " : une marque de respect de la part de vos supérieurs... Mais cela peut s'exprimer d'autres manières : si vous ne travaillez pas, par exemple, vous serez plus courageux et loyal que d'habitude et vous lancerez des défis que vous relèverez haut la main !

Gémeaux

Mars regarde votre 2e décan à présent, il va falloir vous mobiliser pour récupérer une somme qu'on vous doit et que vous auriez dû réclamer depuis longtemps. Mais, souvent, vous laissez traîner les choses parce que ça vous casse les pieds d'avoir à réclamer. Vous savez, il est très rare de nos jours qu'on vous paye " rubis sur l'ongle " : les gens, les entreprises font traîner le plus possible, ça leur fait mal de payer !

Cancer

Mars entame une opposition avec votre 2e décan, elle ne forme aucune dissonance aussi aurez-vous simplement un choix à faire, ou un rapport de force à gérer. Mais rien qui ne dure plus de trois ou quatre jours. Certes, dans certains cas, il peut y avoir de l'agressivité dans l'air, mais elle ne viendra pas forcément de vous : un interlocuteur, et en particulier l'un de vos supérieurs, un parent, votre conjoint, peut juste être de mauvaise humeur et cela déteindra sur vous.

Lion

Vous devez gérer quatre planètes qui se trouvent dans votre secteur du travail et de la forme. Attention à ne pas vous épuiser parce que vous voudrez trop bien faire. Il s'agit de Mars, Jupiter, Saturne et Pluton, et c'est du lourd ! Il est possible aussi, dans quelques cas, que vous ayez à subir un traitement qui vous fatigue... Mais pour la plupart, c'est un surplus de responsabilités au travail, peut-être suite à l'absence d'un collègue, qui sera en question.

Vierge

Pour vous ce n'est que du positif, 2e décan, vous êtes décidément très en vedette cette année ! Mars vous dit que c'est le moment de prendre des initiatives, vous réussirez. En outre, la planète fera d'ici quelque temps un bon aspect avec Neptune et ceux (2ème décan toujours) qui sont nés après le 10 septembre retrouveront leur confiance en eux, un peu entamée par l'opposition de Neptune. Ce sera la semaine du 9 mars, il faudra en profiter pour vous imposer.

Balance

Né après le 2 octobre, soit on vous cherchera querelle mais plus en famille qu'ailleurs, soit c'est vous qui aurez tendance à vous énerver après un membre de votre famille. D'une manière comme d'une autre, vous serez irritable et aurez un trop-plein d'énergie à dépenser (peut-être dans le sport), et non en vous disputant avec les autres. Toute activité vous permettant de " sortir " votre énergie sera la bienvenue et vous aidera à rester zen.

Scorpion

Vous êtes avantagé par Mars et par les planètes du Capricorne ; profitez d'une période où vous pouvez entamer un stage ou une formation pour diversifier vos activités. C'est le bon moment si vous êtes du 2e décan ; mais vous pourriez aussi commencer à travailler si vous avez déjà effectué ce stage ou cette formation ! Avec Mars, il y a toujours une notion de début, de commencement. Par ailleurs, avec vos proches, modérez votre tendance à l'humour noir.

Sagittaire

Si vous êtes du 2e décan, né après le 1er décembre, il va falloir réclamer quelque chose qui vous est dû ou qui vous appartient. Et vous n'irez pas avec le dos de la cuillère ! Quand vous vous y mettez on sent qu'il est inutile de discuter et de chercher à faire valoir des arguments contraires aux vôtres. Tant que Mars sera en relation avec vous (jusqu'au 15), vous serez entêté et, quoi qu'il se passe, vous camperez sur vos positions.

Capricorne

Chez vous, dans votre 2e décan, Mars peut autant vous voir plus querelleur que d'habitude, qu'exalter votre puissance de travail. Aussi, serez-vous motivé à fond ! Cependant, je crois volontiers au côté querelleur de Mars, donc attention à ne pas déclencher les foudres de vos proches ou de votre supérieur parce que vous aurez pris une décision sans avertir personne (par exemple). Avec cette planète, on va souvent trop vite en besogne !

Verseau

Ne vous approchez pas trop de ceux qui toussent ou reniflent, 2e décan. Vos défenses sont provisoirement hors-jeu et les gens risquent de vous transmettre leurs microbes. Et comme nous sommes en période Poissons, méfiez-vous de toute blessure car une simple coupure ou éraflure pourrait s'infecter : ne laissez rien traîner, ce n'est pas le moment. En effet, certains d'entre vous peuvent être submergés de travail et ne pas avoir une minute pour eux.

Poissons

2e décan, vous bénéficiez jusqu'au 15 d'un bon aspect entre votre Soleil et Mars. Votre énergie d'exprimera dans vos relations amicales, dans l'entraide et la solidarité. Vous donnerez le maximum pour vos amis, vos relations professionnelles, mais il se peut aussi que vous soyez celui ou celle qui bénéficiera d'un coup de pouce. L'important étant que ce soit équitable, que vous rendiez ce qu'on vous donne et inversement.