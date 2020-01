L'horoscope du 18 janvier 2020

publié le 18/01/2020 à 05:30

Bélier

Ne vous imaginez pas que parce que vous pensez à certaines situations du type catastrophe, qu'elles vont se produire. Vous serez un peu trop négatif aujourd'hui, et même dans certains cas, légèrement parano : vous attribuerez à vos proches des intentions qu'ils n'ont pas, leur prêterez des paroles qu'ils n'ont pas prononcées, bref vous serez dans la projection à l'extérieur de vos tourments intérieurs. Mais affrontez-les !

Taureau

Vous serez sensible, plus que d'habitude, à ce que les autres vous diront, vous le prendrez au premier degré alors qu'il faudrait en fait décrypter le second degré. Les gens ont souvent un double discours, ils font passer des messages de cette manière et ce ne sont pas toujours des messages sympathiques. Mais ne demandez pas conseil (Mercure est mal placée), essayez de comprendre par vous-même les intentions cachées et de démêler le vrai du faux.

Gémeaux

2ème décan, Mars entame une opposition avec vous ; cela peut vous placer face à un choix qui vous fera beaucoup hésiter, ou créer à un rapport de force avec un proche. Dans tous les cas de figure, vous ne serez pas en position de force, alors n'essayez pas d'argumenter ou de faire un coup d'éclat, ça ne fonctionnerait pas. L'important sera d'aller au contraire dans le sens du vent et de vous montrer le plus conciliant possible.

Cancer

Contrairement à beaucoup d'autres signes, vous serez bien dans votre peau et plutôt fier de vous ce week-end. Ou fier de votre famille, de votre progéniture surtout. On sait à quel point la famille peut être prioritaire pour vous et il est possible que vous soyez fier d'elle, ou qu'on vous rende hommage, qu'on vous dise à quel point vous êtes indispensable à cette famille. 1er décan, vous avez toutes les bonnes cartes en main.

Lion

Vous ne serez pas à prendre avec des pincettes 1er décan, et on vous comprend, il y a plusieurs dissonances qui indiquent qu'un vieux problème refait surface ces jours-ci. Mais c'est très provisoire : c'est dû à Uranus, qui reprend une marche directe aujourd'hui et comme c'est un de ses derniers passages (né avant le 30 juillet) il semble que votre problème n'est pas loin de se régler. Mais pas toujours comme vous le voulez.

Vierge

Si vous voulez être en phase avec la conjoncture, cultivez-vous ce week-end. Cela dit, ça ne sera pas trop difficile pour vous, vous aimez ce domaine par-dessus tout. Vous adorez lire, apprendre, aller à des expositions, visiter des musées... Ou alors vous fréquentez les brocantes à la recherche d'un objet rare que vous pourrez marchander. Parce que si vous ne pouvez pas marchander cela ne vous amusera pas.

Balance

2ème décan, un bon aspect de Mars est activé et vous serez extrêmement dynamique jusqu'au 2 février. Votre rapidité d'action et de décision sera votre force. Vous n'hésiterez devant rien et aurez un grand courage face à tout ce qui vous attend ! En effet, on vous sollicitera de tous côtés et parfois vous ne saurez pas où donner de la tête. Heureusement, cela ne durera que quelques jours d'ici le 2/2, après ce sera au tour du 3ème décan.

Scorpion

La Lune est chez vous ce week-end, profitez à fond du moment présent, surtout si vous êtes de fin octobre. Lune et Vénus sont en phase, vous vous aimez davantage. Ou alors vous aurez un gentil témoignage d'affection de la part de l'un de vos enfants, voire d'un ou une ami/e. Et si vous êtes amoureux, vous serez presque en fusion avec l'autre, ce qui vous conviendra parfaitement car c'est ce dont vous avez besoin.

Sagittaire

2ème décan, Mars arrive chez vous ; avec elle votre énergie et votre volonté vont être décuplées. Et pour tout vous dire, cela plaira beaucoup à l'une de vos conquêtes. La personne sera séduite par cette énergie positive qui émanera de vous. Mais attention tout de même car vous aurez tendance à prendre des risques et à ne pas calculer les éventuels dangers. En particulier la semaine prochaine où certains se laisseront entraîner malgré eux...

Capricorne

Vous passerez un bon week-end si vous ne vous isolez pas trop du genre humain. Oubliez votre orgueil, ou votre désir de ne pas déranger et appelez vos amis. Ils seront ravis d'avoir de vos nouvelles, vous n'en donnez pas assez souvent ! Essayez de faire un projet avec eux pour aujourd'hui ou demain : vous avez besoin de changer d'air, d'ambiance, même si vous n'en êtes pas tout à fait conscient.

Verseau

Une obligation vous cassera vraiment les pieds mais vous vous en débarrasserez à la vitesse de la lumière. Vous ne voulez pas de la moindre contrainte en ce moment, vous avez d'autres chats à fouetter et en particulier des craintes pour votre avenir, toujours les mêmes. Sachez que votre planète, Uranus, reprend enfin une marche directe aujourd'hui et qu'a priori, le problème qui vous angoisse va se régler.

Poissons

Un bon week-end pour vous évader loin de chez vous, ou pour prendre de la distance avec certaines personnes toxiques qui vous entourent, 2ème décan. Et il n'est pas exclu que le début du 3ème décan ne soit pas touché déjà par Neptune, surtout né avant le 17 mars. Si vous vous sentez affaibli par quelqu'un, influençable mais incapable de la moindre critique à son égard, prenez du recul.