L'horoscope du 18 février 2020

publié le 18/02/2020 à 05:30

Bélier

1er décan, il risque d'y avoir de l'eau dans le gaz avec votre boss ou avec toute personne essayant de faire de l'autorité sur vous. Vous devriez garder votre calme, vous mettre en colère ne servira à rien, qu'à amplifier le problème. Prenez sur vous si vous le pouvez, et réglez le problème plus tard quand vos émotions ne seront plus un handicap. 3ème décan, bonne nouvelle, Saturne s'en ira provisoirement le mois prochain et vous n'aurez plus cette impression de tout rater.

Taureau

Une dynamique conjoncture pour le 1er décan, votre volonté mais aussi votre entêtement seront à leur maximum et on ne pourra pas vous faire changer d'avis. Mais est-ce vraiment ce qu'il y a de mieux ? Vous manquerez nettement de souplesse et si cela peut vous faire gagner dans une négociation (par exemple), cela ne vous attirera pas les sympathies. Or le Taureau a besoin de se sentir aimé : essayez de vous montrer un peu plus adaptable et moins dur en paroles.

Gémeaux

Vous avez un projet bien ficelé, 1er décan, mais il faut trouver un financement ? Préparez un dossier inattaquable et faites le tour des banques, vous avez vos chances, en tout cas jusqu'au 1er mars. Certes rien ne vous sera donné comme ça, facilement, il faudra vous battre, discuter, mais si vous êtes bien préparé, vous aurez les bons arguments. 2ème décan, n'entamez aucune négociation, aucune discussion importante jusqu'à la semaine prochaine. Et encore...

Cancer

La conjonction entre Lune et Mars se trouve face à vous et indique que vous aurez affaire à quelqu'un de mal luné aujourd'hui. N'en rajoutez pas, prenez-le avec humour. Ne laissez surtout pas vos émotions vous faire réagir, contrôlez-les, c'est l'autre qui a un problème ce n'est pas vous. Cela dit, Mars étant en phase avec Uranus, cette personne n'aura peut-être pas tort, vous aurez peut-être pris une décision ou fait quelque chose sans le ou la prévenir.

Lion

Né en juillet, Lune et Mars sont conjointes dans votre secteur du travail et de la forme. Il n'est pas exclu qu'un ami bienveillant vous ait refilé sa rhino-pharyngite. Ou alors, vous aurez mal dormi et vous serez hyper-nerveux parce que vous vous direz que le travail sera difficile étant donné vous n'avez pas votre forme habituelle. Le mieux à faire si c'est votre cas serait de rester chez vous, mais vous seriez comme un lion en cage. Si vous sortez, n'approchez pas les autres de trop près...

Vierge

Décidément, les astres vous favorisent, en tout cas 1er décan ! Au lieu de vous fâcher, Lune et Mars vous permettront de faire preuve d'une assurance tranquille. Rien ne vous agressera et ceux qui cherchent à vous faire réagir en seront pour leurs frais. Profitez de cette conjoncture pour vous mettre en avant, pour que les autres se rendent compte que vous êtes le/la meilleur/e dans ce que vous faites, quelle que soit votre activité. En outre, vous serez plus spontané que d'habitude.

Balance

Au contraire de votre voisin Vierge, vous aurez tendance à vous irriter facilement, vos rapports avec les autres ne seront pas harmonieux et vous vous en voudrez, 1er décan. Finalement, cela se termine toujours par un verdict de culpabilité, vous n'arrivez pas à vous dire que ce n'est pas votre faute, que les autres peuvent être responsables de certaines situations. Si déjà vous parveniez à accepter cette idée, vous vous feriez moins de mal et votre vie serait plus douce.

Scorpion

Vous êtes, vous aussi, plutôt favorisé par les astres, 1er décan. Il n'y aura pas plus convaincant que vous aujourd'hui, n'hésitez pas à ouvrir franchement le dialogue. Même si votre interlocuteur ne vous répond pas tout de suite (en particulier si vous avez une demande à faire), vous sentirez que vous avez tapé juste. On tardera à vous dire ce que vous attendez, mais de toute manière cela tournera en votre faveur à un moment ou à un autre.

Sagittaire

Si on vous refuse quelque chose, un plaisir que vous attendiez, ne réagissez pas en vous montrant blessant. Essayez d'être un peu moins dans la volonté d'avoir. Cette volonté est très accentuée et instinctive aujourd'hui, c'est pourquoi vous ne comprendrez pas qu'on vous refuse ce dont vous estimez avoir besoin ou ce que vous pensez vous êtes dû. Mais prenez du recul : est-ce que cette attitude ne serait pas un peu infantile ? Posez-vous la question.

Capricorne

La rencontre Lune/Mars a lieu dans votre 1er décan et peut accentuer une colère qui est déjà là à l'état latent. La conjoncture ne fera que la remettre au goût du jour. Et si cette colère était là depuis le début, depuis votre enfance et que vous la traîniez avec vous comme un boulet ? C'est possible si vous êtes né sous une conjonction Soleil/Mars ou Lune/Mars, ce que je ne peux pas savoir sans votre thème personnel. Mais réfléchissez-y, cela peut être intéressant.

Verseau

La Lune rencontre Mars en fin de matinée, un petit coup de barre peut-être. Dans ce cas, après le déjeuner, faites une mini-sieste, cela rechargera vos batteries. Pas plus de 10 mn et même si vous ne dormez pas, fermez les yeux et allez dans un endroit où vous savez que vous trouverez le calme. Le pouvoir de l'imagination est immense, on peut imaginer des situations de bonheur et éprouver vraiment du bonheur. Mais il faut accepter ce qui n'est pas rationnel...

Poissons

La rencontre Lune/Mars peut vous électriser, vous rendre impatient voire impétueux, vous qui êtes toujours si calme ; mais ce calme n'est peut-être qu'une apparence. Il se peut qu'il y ait de vraies tempêtes au fond de vous, mais ça, personne ne le saura jamais, car vous le gardez pour vous. Cela dit, quelque chose peut vous sembler urgent et certains auront besoin d'aide pour en venir à bout. Mais vous ne saurez pas forcément à qui vous adresser.