L'horoscope du 10 février 2020

publié le 10/02/2020 à 05:30

Bélier

Vénus passe la semaine dans votre 1er décan, vous pourriez tomber amoureux à la vitesse de l'éclair, mais vous pouvez aussi faire une dépense un peu trop impulsive. Vous serez aussi plus gourmand que d'habitude, plus enclin à profiter de tout ce qui se présente d'agréable. Seuls ceux nés après le 15 avril ont du fil à retordre avec Saturne et des difficultés liées à leur travail ; probablement avec un supérieur qui les bride ; ça ira mieux après le 22 mars.

Taureau

Une semaine facile à vivre, surtout pour le 2ème décan qui reçoit de belles énergies de Jupiter. Vous pourriez avoir une promotion, ou être sur le point de gagner un procès. Un beau voyage pourrait également être au programme pour certains. En revanche, en ce qui concerne vos activités, 3ème décan, vous risquez d'être obligé de recommencer quelque chose qui a été mal fait, à moins qu'il n'y ait une sorte de crise dans le service où vous travaillez.

Gémeaux

Si vous êtes du 2ème décan et surtout né autour des 2, 3 juin, Mercure va stationner et il se peut que vous ayez du mal à obtenir un rendez-vous, ou à joindre quelqu'un. Et comme Mercure va reculer la semaine prochaine, vous pourriez avoir à attendre un bout de temps avant de pouvoir de nouveau joindre la personne, ou même recevoir des papiers, des documents que vous avez demandés. Mercure reprendra une marche directe le 10 mars !

Cancer

Une bonne semaine pour le 2ème décan, et idem la semaine prochaine : Jupiter et Neptune sont parfaitement alignées et un engagement pourrait être confirmé. A moins qu'une association ne soit dans l'air ou que vous ne trouviez un partenaire financier. La conjoncture vous dit de faire confiance à la vie et de croire aux propositions qu'on pourrait vous faire. 1er décan, il se peut que vous atteigniez un but cette semaine, vous serez content de vous !

Lion

Jupiter se rapproche de Pluton dans le 3ème décan du Capricorne, en relation avec votre 3ème décan. Il faudra éviter les manifestations excessives de puissance et d'autorité. Vous avez déjà cela en vous, ne vous laissez pas emporter par l'ivresse du pouvoir, cela se retournerait contre vous ; peut-être pas tout de suite, mais un jour... Toutefois, le contraire est possible, c'est-à-dire que quelqu'un abuse de son pouvoir sur vous, dans le travail ou la vie privée.

Vierge

C'est face à votre 2ème décan que Mercure va stationner, et pendant un temps vous vous trouverez face à des interlocuteurs fuyants ou alors qui vous disent n'importe quoi. Et vous ne pourrez pas leur dire franchement ce que vous pensez, il faudra vous montrer conciliant pour ne pas les fâcher. Les choses rentreront dans l'ordre le 10 mars, quand Mercure redeviendra directe. Et si vous pensez signer un contrat ou n'importe quoi d'autre, ne faites rien à partir de vendredi.

Balance

Bien que studieuse, la semaine sera agréable pour ceux qui sont nés après le 18 octobre. Vos activités seront multiples et toutes plus intéressantes les unes que les autres. Toutefois, un souci risque de vous travailler à l'arrière-plan et de gâcher un peu l'ambiance ; quelque chose de très intime, de très personnel dont vous n'avez envie de parler à personne. 1er décan, Vénus sera face à vous toute la semaine et votre chéri/e sera plus gentil, plus à l'écoute que d'habitude.

Scorpion

Mercure ne stationnera pas avant vendredi, aussi profitez-en pour faire vous-même votre pub, vous mettre en valeur et filer la pâtée aux jaloux qui vous entourent. Car si vous parvenez à briller dans votre boulot, ou dans votre entourage proche, les jaloux seront évidemment très frustrés et tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ce sera peine perdue car vous serez dix fois plus malin et plus rusé qu'eux.

Sagittaire

Né après le 16 décembre, vous serez bouillonnant toute la semaine à cause d'un trop-plein d'énergie. Essayez de ne pas souler les autres avec vos idées révolutionnaires ou en étant tout le temps en réaction à leurs propos ou à leurs comportements. Vous n'aurez de cesse de les contredire ! Une séance de sport ou une marche vigoureuse le matin de bonne heure vous permettra de canaliser cette énergie qui est de toute évidence excessive. Heureusement, Mars vous quittera dimanche.

Capricorne

Le ciel est en mouvement pour vos trois décans, le 3ème étant celui qui reçoit encore Saturne jusqu'au 22 mars. Patience et surtout persévérance vous sont conseillées. Que la conjoncture soit négative ou positive, ce sont ces deux qualités qui vous permettront de mieux supporter le poids des responsabilités qu'on vous les impose ou que vous vous imposez vous-même... Mais quoi qu'il en soit, ça pourrait être un moment un peu pénible, surtout né après le 15 janvier.

Verseau

Bon anniversaire au 3ème décan. Une année dynamique vous est promise : un projet ou une attente vous occuperont à plein temps et les nouvelles relations seront nombreuses. De simples contacts au départ, mais qui pourraient se transformer en amitiés. Vos relations avec votre entourage seront très agréables et certains pourraient faire une rencontre amusante entre le mois d'avril et le mois d'août. Quelqu'un de plus jeune que vous.

Poissons

Le 3ème décan sera au four et au moulin cette semaine, trop de travail et parfois des difficultés avec l'autorité, la leur ou celle des autres. Ne fuyez pas les explications, ce sont elles qui vous permettront de mettre les choses au point et de repartir du bon pied. Côté coeur, 1er décan, Vénus vous envoie de rapides énergies qui seront plus dirigées vers vos affaires d'argent que vers vos amours. Il se pourrait qu'on vous verse une prime.