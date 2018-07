publié le 30/12/2016 à 07:38

C'est sans doute l'un des points les plus épineux à résoudre lors d'un repas : comment accorder mets et vins ? Une question qui nous taraude encore plus quand viennent les fêtes de fin d'année. Pour vous aider, RTL a fait appel à Estelle Touzet, chef sommelier du palace Le Ritz à Paris.



Notre menu du Nouvel An commençait par le tarama de Madame Petrossian. Un soir de fête, la tradition veut que l'on ouvre le bal avec quelques bulles. C'est aussi la préférence d'Estelle Touzet, qui a choisi un Champagne Blanc de Blancs, qui offre "une grande minéralité" et "beaucoup de fraîcheur" et permet de "nettoyer les pailles et le palais". Pour les budgets plus serrés, notre sommelière vous invite à glisser vers des crémants (Bourgogne, Alsace ou Loire) ou des Chemins blancs effervescents de la Vallée de la Loire.

Quid pour accompagner notre entrée (un gratin de Saint-Jacques et saumon) et notre plat (un mulet noir aux salsifis et beurre d'algues) ? Pour ces produits de la mer, on reste sur un vin blanc. Estelle Touzet nous invite à choisir un jeune riesling sec d'Alsace. Mais vois pouvez aussi opter pour un Pouilly ou un Sancerre.

Pour accompagner notre dessert (un vacherin marron-poire-clémentine), vous pouvez rester sur le Champagne si vous aimez terminer votre repas par des bulles. Mais Estelle Touzet nous propose deux autres options : la Clairette de Die et le Cerdon du Bugey. Le tout est à boire avec modération, pour éviter les lendemains difficiles.