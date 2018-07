publié le 09/07/2018 à 17:54

Créer un vaccin qui pourrait protéger de tous les sous-types du virus de la grippe dans le monde, c'est le défi que lance Bill Gates aux scientifiques. Lors d'un discours donné à la Massachusetts Medical Society de Boston, le fondateur de Microsoft a déclaré vouloir soutenir l'innovation médicale, et notamment la création d'un vaccin "à couverture élargie".



En effet, le problème principal du virus de la grippe est sa capacité de mutation constante. Le temps d'adaptation des vaccins par les fabricants est trop court face à la rapidité de mutation des virus, sachant qu'il peut s'écouler jusqu'à 6 mois entre la création d'un nouveau vaccin et son arrivée sur le marché.

Pour pallier ce problème, l'homme le plus riche de la planète souhaite investir financièrement dans la recherche : il propose 12 millions de dollars (10,3 millions d'euros) aux projets qui seront sélectionnés. Une carotte bien alléchante sous forme d'aide financière qui pourrait considérablement accélérer l'amélioration des vaccins par les scientifiques.

En France, la grippe a tué 14.300 personnes en 2017

Avec une efficacité vaccinale de seulement 26% sur les personnes à risque (enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes, personnes âgées), la grippe a tué plus de 14.300 personnes en France, en 2017, selon l'agence Santé publique France.



La mortalité des épidémies de H1N1 et du virus Ebola a choqué la scène internationale et a permis aux scientifiques de se rendre compte que les systèmes de santé n'étaient pas préparés à un tel scénario. "Nos systèmes de santé locaux se sont simplement effondrés, a expliqué Bill Gates. Les gens continuaient à mourir parce que nous n'étions pas prêts. Le monde doit se préparer aux pandémies de la même manière qu'il se prépare à la guerre".

Un prototype valide d'ici 2021 ?

Le coup de pouce financier de l'entrepreneur prendra la forme de bourses individuelles d'un montant de 250.000 à 2 millions de dollars sur deux ans. Les épidémiologistes sélectionnés devront proposer un prototype valide et efficace chez l'animal d'ici 2021, qui protège contre tous les sous-types de deux principaux virus : l'Influenza A et B.



Challenge supplémentaire : l'immunité délivrée par le vaccin devra être de 3 à 5 ans (contre seulement quelques mois pour les vaccins actuels). Si les scientifiques passent cette première étape, 10 millions de dollars supplémentaires pourront être ajoutés à la cagnotte afin de poursuivre le développement du vaccin.





Le vaccin universel, considéré comme l'un des Graals de la médecine, pourrait ainsi permettre de se passer des injections annuelles, pas toujours efficaces.