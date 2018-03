Grippe : "On a fait 3 fois plus de vaccinations que prévu", assure un pharmacien

publié le 26/03/2018 à 14:39

C'est l'une des nombreuses mesures annoncées ce lundi 26 mars par le ministère de la Santé dans le cadre du plan de prévention santé. Le gouvernement souhaite généraliser la vaccination contre la grippe dans les pharmacies, selon une information dévoilée par RTL dès lundi matin. Plus besoin donc d'un rendez-vous chez le médecin, un infirmier ou une infirmière.



L'expérimentation lancée cet hiver en Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine a eu des effets probants avec une couverture nettement plus importante que sur le reste du territoire. De quoi satisfaire les autorités et réjouir les pharmaciens.

"La première année on a fait 3 fois, voire 4 fois plus de vaccinations que prévu", indique Gilles Bonnefond, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Il rappelle ainsi que "59% des pharmaciens en Auvergne-Rhône-Alpes ont vacciné, avec à la clé une entière satisfaction des patients.

"Au vu des résultats et de la satisfaction des 155.000 patients, il est évident que la généralisation ne pouvait qu'arriver le plus vite possible", poursuit Gilles Bonnefond. Ce dernier balaie d'un revers de main l'idée d'une concurrence déloyale envers les infirmiers et infirmières ainsi qu'envers les médecins.



"Il n'y a pas de concurrence", souligne le président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. "Si on veut gagner la bataille de la prévention, il ne faut pas la présenter comme une concurrence", insiste-t-il en affirmant que les médecins voient là un moyen de désengorger leurs salles d'attente. Pour ce faire "la formation (des pharmaciens ndlr) est obligatoire pour apprendre le geste vaccinal qui est simple mais qui nécessite de l'assurance", conclut Gilles Bonnefond.