Les sèche-mains sont-ils dangereux pour la santé ?

Une noisette de savon, un filet d’eau et quelques secondes sous le sèche-mains électrique. Ce geste machinal, presque rituel, nous le répétons sans cesse dans les toilettes publiques, au restaurant ou au bureau. Avec un objectif louable : avoir les mains propres.... et sèches.



Et si ce réflexe faisait finalement plus de mal que de bien ? Depuis plusieurs années, un débat fait rage dans la communauté scientifique. Les sèche-mains électriques, classiques ou à air pulsé (comme sur la photo ci-dessus) sont soupçonnés de véhiculer un grand nombre de germes, dont des bactéries...d'origine fécale. Peu appétissante, cette flore microbienne est en outre soupçonnée d'être nocive pour les utilisateurs. Alors, y'a-t-il vraiment de quoi s'inquiéter ?



Résultats contradictoires

À l'heure actuelle, rien ne prouve que les sèche-mains présentent un danger avéré pour la santé. "Les études sur le sujet sont encore trop rares pour que l'on puisse en tirer un enseignement décisif", explique le Dr Oury Estegassy, médecin généraliste à Neuilly-sur-Seine contacté par RTL.fr.

La plupart des publications présentent en effet des résultats contradictoires. Une étude de 2010 concluait que les sèche-mains électriques propageaient moins de bactéries que les serviettes en papier, alors qu'une autre parue en 2014 affirmait que les sèche-mains répandaient 27 fois plus de bactéries que les serviettes. Ces deux études étaient cependant loin d'être indépendantes : la première était financée par Dyson et la seconde... par une groupe produisant du papier.



Le brassage d'air en cause

En l'absence de données établies sur le sujet, le Dr Estegassy recommande pourtant de rester vigilant lors de l'utilisation d'un de ces appareils. En cause : le brassage rapide de l'air, qui dissémine davantage les germes. “Les virus aiment bien se balader dans l’air. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’on dit ‘attention aux courants d’air” et que l’on recommande de se couvrir par temps froid", explique-t-il.



Cet avis est partagé par Peter Setlow, directeur d'une étude indépendante publiée en 2018. A l'issue d'une expérience menée sur des sèche-mains à air pulsé, l'équipe a conclu que l’air sortant de l'appareil était quasiment propre mais qu'en étant propulsé rapidement, il finissait par remuer l’air des toilettes qui, lui, était chargé de germes. "Plus vous faites circuler de l'air, plus les bactéries s'accrochent", a-t-il expliqué au site Business Insider.



De faibles risques d'infection

On l'a compris : les sèche-mains électriques ne sont pas l'endroit le plus propre du monde. Mais risquent-ils pour autant de nous rendre malades ? Après tout, germes et bactéries sont présents partout autour de nous, des téléphones, aux claviers d'ordinateurs en passant par les jouets pour le bain.



Selon l'étude réalisée en 2018 par l'équipe de Setlow, les risques d'une infection ne sont pas caractérisés pour la majeure partie de la population. Comme dans n'importe quel type d'environnement, les personnes les plus à risques sont les personnes âgées, immunodéprimées et les très jeunes enfants.



Reste que la perspective d'accueillir des centaines de nouvelles bactéries sur ses mains toutes propres n'est guère enchanteresse. Pour éviter ce désagrément, le Dr Estegassy propose une solution alternative à effectuer après un lavage consciencieux : se sécher les mains... à l'air libre.