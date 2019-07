et AFP

publié le 06/07/2019 à 15:48

Une avancée hélas très loin d'une possible application chez l'Homme. Selon une étude publiée cette semaine dans la revue Nature, des chercheurs aux États-Unis sont parvenus à éliminer durablement le VIH, le virus responsable du sida, chez certaines souris infectées grâce à une combinaison de techniques.

Les auteurs de l'étude, qui travaillent à l'Université du Nebraska, ont combiné deux technologies de pointe pour lutter contre le phénomène de résurgence du VIH. En effet, dans les thérapies actuelles le virus reste contenu dans l'organisme sous forme latente et se réactive si le traitement s'interrompt.

Les chercheurs ont d'abord eu recours à une forme de traitement antirétroviral : LASER ART (long-action slow-effective release antiviral therapy), combiné dans un second temps, à la technique Crispr d'édition génétique. Une combinaison qui a permis d'éliminer le virus chez plus du tiers des souris ayant reçu ce double traitement, d'après les conclusions publiées par les trois chercheurs.

Selon le résumé de l'étude, ces résultats "sont une démonstration de la faisabilité d'une élimination permanente du virus". Mais la perspective d'une éventuelle application chez des patients humains est encore très éloignée. "C'est un premier pas important, vers un chemin beaucoup plus long pour l'éradication du virus", concluent ainsi les auteurs.