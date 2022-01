"Dry january" : la France doit-elle soutenir l'abstinence d'alcool en janvier ?

Pour la troisième année consécutive le Dry January se déroule actuellement en France. Cette initiative britannique consistant à ne pas toucher à un verre d'alcool pendant un mois en janvier pour se rendre compte de l'effet de l'alcool sur le corps et sur notre vie sociale a été transposée dans l'Hexagone par des associations.

Mais si la campagne est soutenue par certaines municipalités, comme les villes de Paris, Lyon, Nantes ou Grenoble, l'accueil est plutôt mitigé dans le pays, grand consommateur d'alcool s'il en est, tant par les professionnels que par les particuliers. Et elle n'a pas le droit au même support de l'État que d'autres campagnes de même nature contre le tabagisme par exemple.

Invités de la matinale de RTL ce mercredi 5 janvier, le professeur Mickaël Naassila, président de la société française d'alcoologie et Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde et co-présidente de l'association des élus de la vigne, font le poids sur l'opération en cours et les problématiques qu'elle soulève dans le débat de 8h20.