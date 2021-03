Michel Cymes liste tous les examens de dépistage à réaliser au cours d'une vie

publié le 01/03/2021 à 12:11

Il faut ici employer le conditionnel parce que quand on se renseigne pour savoir où en sont les uns et les autres, on est souvent loin du compte. C'est d'ailleurs pour ça que l'Assurance maladie vous envoie parfois un petit courrier, histoire de vous tirer par la manche et accessoirement de votre léthargie pour vous dire que c'est l'heure du dépistage.

Mais ce privilège est réservé aux plus de 50 ans avec une mammographie pour les femmes dans le cadre du dépistage du cancer du sein et la recherche de sang dans les selles pour le cancer du côlon. Une fois qu'on est lancé, il faut renouveler l'opération tous les deux ans.

Alors ça, ce sont les classiques pour lesquels nous sommes officiellement alertés. En revanche, il y a tout un tas d'autres examens qu'il n'est pas inutile de faire.

Cholesterol, poumons, pression artérielle

On va les prendre dans leurs bras au fur et à mesure qu'ils surviennent sur le chemin de la vie et on commence par la consultation chez le dermatologue. Elle peut s'imposer très tôt pour les jeunes dès lors qu'ils ont la peau claire et qu'elle est constellée de grains de beauté, ou encore qu'il y a un antécédent de mélanome dans la famille. L'objectif, c'est bien sûr d'éviter le cancer de la peau.

Ensuite, à 18 ans, il faut se faire faire une prise de sang pour le cholesterol notamment. Si tout va bien, on y retourne tous les cinq ans. Etape suivante à 25 ans. Mais ça ne concerne que les femmes pour le cancer du col de l'utérus. L'examen passe par un frottis cervical qu'il faudra refaire tous les trois ans, jusqu'à 65 ans.

Jusque là, c'est encore supportable, mais à partir de 40 ans, la carte Vitale se met à chauffer. Les examens à faire se multiplient quand on est cadre. Alors, c'est l'âge où il faut mesurer sa capacité pulmonaire pour bien vérifier qu'on n'est pas en insuffisance respiratoire, ce qui peut déboucher sur une parfois, au pire, sur une BPCO, une pneumopathie chronique obstructive. C'est aussi à 40 ans qu'on mesure sa pression artérielle pour tenir l'hypertension à distance. Et puis, dans un cas comme dans l'autre, on recommence tous les ans.

Diabète, électrocardiogramme, cancer de la prostate

Alors après, après, c'est vrai, c'est un peu l'enchaînement. À 45 ans, vous êtes bon pour un examen du fond d'œil. Ce serait dommage de ne pas voir venir un éventuel glaucome à refaire tous les deux ou trois ans. Et dans la foulée. Bien, vous me faites une petite prise de sang pour vérifier que le diabète vous épargne.

Une fois à la cinquantaine, vous avez tout ce qui précède déjà. Et puis vous y ajoutez l'électrocardiogramme qui devra revenir tous les trois ou quatre ans. Et pour vous, mesdames, l'ostéodensitométrie, dès lors que vous avez pas loin de 60 ans et que vous méfiez de l'ostéoporose. Et puis, bien sûr, il y a le dépistage du cancer de la prostate chez les hommes, qui est toujours sujet de sujet à polémique. On peut faire un toucher rectal et un dosage des PSA. Vous voyez ça avec votre médecin.

Voilà donc tout ce qu'il faudrait faire dans un monde idéal. Il ne tient qu'à vous de faire en sorte que votre monde à vous, le soit, idéal.