En pleine crise du coronavirus, Mathias Wargon, chef de service des urgences du centre hospitalier de Saint-Denis, se bat pour que les médecins à diplômes étrangers soient mieux reconnus. Dans une lettre ouverte destinée au Premier ministre, lui et douze autres médecins réclament à ce qu'ils soient, notamment, mieux payés, et inscrits au Conseil de l'ordre.

Invité sur RTL, Mathias Wargon explique que "ces médecins font le même travail que les médecins à diplôme français". "Ils sont actuellement dans les mêmes conditions que nous, je demande qu'ils aient un salaire équivalent au notre et qu'ils aient une reconnaissance accélérée de diplôme puisque sur le terrain on considère que ce sont nos égaux", a-t-il déclaré.

Le chef de service explique qu'il y a deux types de médecins étrangers. Les "stagiaires associés qui sont des internes, mais en réalité sont des médecins dans leurs pays d'origine", et qui gagnent 1.500 euros en moyenne. Et les "médecins qui ont passé le contrôle de connaissance, un concours extrêmement dur, qui sont des praticiens associés", et qui, eux, gagnent entre "2.000 et 2.600 euros". En moyenne, un médecin hospitalier français gagne 5.800 euros.

Ces médecins étrangers, explique Mathias Wargon, font tourner les hôpitaux. "Chez moi, tous mes médecins quasiment sont à diplôme étranger. Si je ne les avais pas, il n'y aurait pas de service d'urgence", explique-t-il. Beaucoup viennent du Maghreb, d'Afrique et de l'ancien bloc soviétique. Les médecins européens, eux, "rentrent dans le cursus français directement".

Mathias Wargon explique que ces médecins sont d'un niveau égal aux médecins français. "Il y en a d'excellents, de très bons, de moins bons, comme pour les Français ! Les médecins de l'Union européenne ne sont pas forcément meilleurs et ne sont pas obligés de passer par un parcours du combattant pour être reconnus". Un parcours que le chef de service souhaite voir raccourcir à terme, mais en attendant, il demande à ce que ces médecins soient payés correctement.