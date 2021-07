Alors que le variant Delta continue de se propager à une vitesse grand V en Europe, le médecin-chef des États-Unis a déclaré ce dimanche 18 juillet être "profondément préoccupé" quant à la situation du coronavirus dans le pays à l'automne : "je m'inquiète de ce qui nous attend, parce qu'on assiste à une hausse des nouveaux cas, surtout chez les personnes non vaccinées… Et elles sont beaucoup, des millions", a confié le Dr Vivek Murthy sur CNN.

Evoquant les pics de contaminations dans les Etats du Sud, comme l'Arkansas ou le Missouri, où les réticences au vaccin sont plus fortes, celui qui est l'un des porte-parole du gouvernement américain sur les questions de santé publique a estimé qu'ils ne pourraient pas être infléchis si les gens n'acceptaient pas de recevoir les injections. Il a par ailleurs défendu le retour de l'obligation de port du masque en intérieur à Los Angeles, effective depuis dimanche.

Aucune autre ville américaine n'a pour le moment remis en place une telle obligation, mais le médecin-chef s'attend à ce que d'autres suivent cet exemple, face à la résurgence des cas de coronavirus due en grande partie au variant Delta : "dans les zones où il existe de faibles proportions de personnes vaccinées, ou dans celles où le nombre de cas augmente, il est très raisonnable pour les comtés de prendre des mesures d'atténuation comme les règles sur le port du masque que vous voyez à Los Angeles", a déclaré le Dr Murthy.

29.600 nouveaux cas recensés cette semaine

Après plusieurs mois de baisse de la propagation du virus, le nombre de cas aux Etats-Unis a augmenté de manière spectaculaire de 135% lors des deux dernières semaines, alors que la campagne de vaccination a beaucoup ralenti. "On commence à assister à une pandémie des non vaccinés", a regretté vendredi Rochelle Walensky, la directrice des Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC).

Au cours des sept derniers jours, les Etats-Unis ont recensé quotidiennement 29.600 nouveaux cas et 238 morts en moyenne. "Les personnes non vaccinées représentent quasiment l'intégralité des hospitalisations et des décès", a relevé Jeff Zients, le coordinateur de la réponse à la pandémie à la Maison Blanche.