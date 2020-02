Coronavirus : la ministère de la Santé confirme un 12e cas en France

publié le 15/02/2020 à 22:59

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a confirmé, samedi 15 février 2020, un 12e cas d'infection au nouveau coronavirus. Ce britannique avait séjourné dans un chalet de Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) où cinq personnes avaient été contaminées.

"Le patient est demeuré en isolement strict dans un hôpital référent à Lyon depuis samedi dernier, conformément à la procédure de surveillance renforcée des cas contacts. Son état n’inspire pas d’inquiétude ce jour", a indiqué le ministère dans un communiqué. Le patient britannique avait séjourné dans un chalet de Contamines-Montjoie où cinq personnes avaient été diagnostiquées positives au virus.

Un touriste chinois, âgé de 80 ans, est décédé ce samedi, alors qu’il était hospitalisé depuis plusieurs jours à Paris dans un état grave. C'est le premier patient décédé à cause du virus en dehors d'Asie. On compte désormais 1.500 morts et plus de 60.000 personnes contaminées, la plupart en Chine.