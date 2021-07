Coronavirus en Corse : couvre feu, taux d'incidence, jauge... Le point sur la situation

La fin de l'ensemble des restrictions n'aura pas duré longtemps en Corse... Alors que l'Île de Beauté s'apprêtait à vivre une saison touristique plus ou moins normale en raison de la crise sanitaire, le variant Delta est venu perturber les vacances d'été. Au point d'instaurer des mesures restrictives en Balagne et à Saint-Florent afin de limiter la propagation du virus.

Plusieurs clusters avaient été découverts sur l'Île de Beauté. Une cinquantaine de personnes avaient été testées positives en Balagne (Haute-Corse) après des événements festifs, comme l'avait annoncé la préfecture le 10 juillet dernier. Le taux d'incidence dans cette partie de la Corse est désormais de 380 soit 7,6 fois le seuil d'alerte fixé à 50. Les services de la préfecture avaient fait savoir que 80% de ces nouvelles contaminations sont liées au variant Delta.

Couvre feu et jauge en Balagne et à Saint-Florent

Étant donné l'ampleur de la situation, le préfet de Haute-Corse, François Ravier a donc annoncé la mise en place de nouvelles restrictions, applicables du 14 juillet au 1er août, dans ces régions largement plébiscitées par les touristes. Les bars et restaurants devront désormais respecter une jauge limitée à 50% en intérieur, tout comme en extérieur. Ces établissements seront également obligés de fermer leurs portes à 23h. La musique est prohibée à l'intérieur de ces établissements tout comme la consommation debout. Enfin, le port du masque sera obligatoire lors des déplacements à l'intérieur des bars et restaurants.

Pas plus de 50 personnes lors des événements festifs

Autres restrictions, les événements festifs et familiaux. Ceux-ci aussi bien en intérieur qu'en extérieur ne pourront pas rassembler plus de 50 personnes. Tout comme les festivals en plein air qui seront contraint de se terminer à 23h : "Les personnes accueillies ont une place assise, le port du masque est obligatoire à tout moment et la vente de boissons et de nourriture est interdite" comme le précise l'arrêté préfectoral.



En parallèle, les boîtes, soumises au passe sanitaire, ne sont pas concernées par ces nouvelles mesures. Paradoxalement, les concerts dans des lieux clos sont interdits dans tout le département jusqu'au 1er août.