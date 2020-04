Coronavirus : à Marseille, les marins-pompiers traquent le Covid-19 dans l'air

publié le 22/04/2020 à 22:53

Y a-t-il des traces du coronavirus dans l'environnement, l'air que nous respirons, ou encore sur les surfaces publiques ? C'est ce qu'ont cherché à savoir les marins-pompiers de Marseille en s'associant à l'entreprise de biotechnologie C4Diagnostics, relate Le Parisien, pour créer un programme s'appelant Comete (Covid-19 Marseille Environnemental Testing).



Grâce à un "biocollecteur" qui permet d'aspirer 600 litres d'air ambiant par minute, et à des écouvillons qui contrôlent les surfaces, mille prélèvements ont déjà été effectués. Ils devraient doubler, puis se multiplier par quatre prochainement.

Une fois le prélèvement effectué, c'est la start-up C4Diagnostics qui fournit les résultats. Les premiers se sont révélés positifs dans 4 à 5% des cas, mais ne rendent pas compte des lieux publics essentiels de la cité phocéenne puisqu'ils ont été réalisés dans des casernes ou sur du matériel des marins-pompiers afin de valider le processus.

Pour le président de la start-up marseillaise Younes Lazrak qui s'est exprimée au Parisien, il est quand même "rassurant de voir qu'aujourd'hui tous les prélèvements d'air se sont révélés négatifs et que les zones contaminées restent à la portion congrue". Les prochains tests seront donc plus étendus et toucheront plus de zones centrales de la ville.